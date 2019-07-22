с чего всё началось

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Футбол Три игрока «Ротора» попали в символическую сборную ФНЛ В составе символической сборной оказался нападающий сине-голубых Анзор Саная, причем уже второй раз (в матче с «Енисеем» он отметился голевой передачей).

Шоу-бизнес Лена Миро показала Бузову без фотошопа в ответ на «гламурную» икону Блогер Лена Миро показала Ольгу Бузову без фотошопа, чтобы показать ее склонность к обработке фото.

Футбол «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Политика Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.

Происшествия Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».

Политика Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии Бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис опроверг слова бывшего заместителя главы МИД России Андрея Федорова о том, что президент России Борис Ельцин хотел продать Финляндии Республику Карелия за $15 млрд.

Спорт Российские рапиристки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию В финале командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште, российские рапиристки победили национальную команду Италии со счетом 43:42.

Кино В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.

Технологии Ozon разъяснил Роскомнадзору ситуацию с данными клиентов Интернет-магазин Ozon заявляет об отсутствии утечки данных пользователей с его стороны, компания после обнаружения в открытом доступе файла с данными сразу сбросила скомпрометированные пароли и уведомила владельцев аккаунтов об этой ситуации; Ozon также предоставил детальные разъяснения Роскомнадзору, говорится в сообщении компании.

Политика Медведев уволил замруководителя Ростуризма Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.

Политика Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Политика Вакарчук считает, что Украине нужен закон о «сосуществовании» с Россией Лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.

Происшествия На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Экономика Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Политика Медведчук объяснил, зачем говорит на русском языке Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук решил поддержать русскоговорящих жителей юго-востока Украины, поэтому перешёл в общении на русский язык, несмотря на то, что свободно владеет украинским.

Кино Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».

Шоу-бизнес Шнуров сделал выпад в адрес Собчак Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уличил телеведущую Ксению Собчак во лжи.

Политика Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.