Футбол
Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеровРБК 14:09
Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира. Первое место в рейтинге заняла команда по американскому футболу «Даллас Ковбойс». Стоимость команды, принадлежащей бизнесмену Джерри Джонсу, оценивается в $5 млрд.
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Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу, занял 32-е место в рейтинге самых дорогих спортивных команд мира по версии американского Forbes.Forbes12:04
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Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис заснял на видео момент стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 04:46
Общество
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Жители Приморского края страдают от последствий тайфуна «Данас».
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«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года
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На выборах в Раду обработали 80% протоколов
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