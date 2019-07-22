Футбол

Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеровРБК 14:09

Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира. Первое место в рейтинге заняла команда по американскому футболу «Даллас Ковбойс». Стоимость команды, принадлежащей бизнесмену Джерри Джонсу, оценивается в $5 млрд.
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Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу, занял 32-е место в рейтинге
 самых дорогих спортивных команд мира по версии американского Forbes.
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