с чего всё началось

Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира. Первое место в рейтинге заняла команда по американскому футболу «Даллас Ковбойс». Стоимость команды, принадлежащей бизнесмену Джерри Джонсу, оценивается в $5 млрд.

Музыка Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.

Политика Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса По заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка, власти страны намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, так как это является нарушением Минских соглашений и спланированной провокацией, передает "Интерфакс-Украина".

Культура Киану Ривз порадовал своих фанатов Фраза "От вас дух захватывает" принадлежит фанату, который выкрикнул ее на выставке E3 2019.

Футбол Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ» Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.

Экономика «Газпром» заключил с «Русгаздобычей» контракт на 51 млрд руб «Газпром» и «Русгаздобыча» заключили договор на строительство объектов «под ключ» на Киринском газоконденсатном месторождении, которое входит в комплекс «Сахалин-3».

Экономика 20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.

Политика США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Политика Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию ополченцев Донбасса Лидер политической силы "Слуга народа" Разумков в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии военнослужащим и участникам боевых действий в Донбассе со стороны Народных Республик.

Шоу-бизнес Брата певицы Анастасии Глеба Протасенко хотят лишить родительских прав Телеведущего Глеба Протасенко, брата отечественной певицы и автора песен Анастасии, хочет лишить родительских прав его бывшая избранница, жительница столицы Эдика Лялина.

Космос Стыковку «Союза МС-13» с МКС сняли на видео с Земли Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис заснял на видео момент стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).

Общество Приморье переживает последствия мощного тайфуна Жители Приморского края страдают от последствий тайфуна «Данас».

Шоу-бизнес Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.

Игры NVIDIA не успеет внедрить рейтрейсинг в Wolfenstein: Youngblood к релизу В интервью порталу VentureBeat исполнительный продюсер Wolfenstein: Youngblood Йерк Густафссон рассказал о том, что рейтрейсинг не появится в шутере на релизе 26 июля.

Политика Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.