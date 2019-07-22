Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мираИнтерфакс-Спорт 16:33
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes. Стоимость клуба, сообщается на сайте Forbes, оценивается в $5 млрд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу, занял 32-е место в рейтинге самых дорогих спортивных команд мира по версии американского Forbes.Forbes12:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 21:56, Вашингтон
Политика
На Украине исчез генпрокурор Луценко
На Украине на фоне выборов в Верховную Раду появилась еще одна политическая новость дня: исчез генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
Обновлено в 09:26
Гаджеты
Samsung Galaxy A70 получил фирменную систему стабилизации Super Steady
Super Steady является программной стабилизацией, а в Galaxy A70 она работает только во время записи видео в разрешении Full HD при 30 к / с. Технологию Super Steady распространяют с очередным обновлением операционной системы для Galaxy A70.
Обновлено в 16:58
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
У большинства россиян никогда не было татуировок, при этом они не планируют делать их себе в ближайшие пару лет, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:19
Политика
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
Обновлено в 11:35
Происшествия
Петербурженки съели уголовное дело и получили условный срок
Две жительницы Санкт-Петербурга пытались спасти своего родственника от тюрьмы, одна из них съела материалы уголовного дела.
Обновлено в 21:05
Политика
На выборах в Раду обработали 80% протоколов
После обработки 80,05% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжает удерживать лидерство на парламентских выборах, следует из данных на онлайн-табло ЦИК.
Обновлено в 11:54
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Происшествия
В Петербурге мужчина на гидроцикле врезался в теплоход
Мужчина на гидроцикле катался по Фонтанке в Санкт-Петербурге и ужасно хамил прохожим: обливал всех людей, которые передвигались по набережной.
Обновлено в 21:54
Экономика
Москва покупает еще 900 км бордюров
Москва закупит рекордное количество бордюра из гранита: на четырех тендерах планируется приобрести свыше 940 км ограждений на общую сумму 2,99 млрд руб.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Экономика
Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок
В России с 2012 по 2018 годы производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7-20% в зависимости от категорий.
Обновлено в 19:12
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
Обновлено в 18:00
Происшествия
СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы
Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы — Каракасе и ещё 16 штатах страны.
Обновлено в 18:51
Политика
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник с главами компаний Google, Intel, Cisco и других, чтобы обсудить ситуацию вокруг Huawei, и согласился оперативно рассмотреть вопрос выдачи лицензий на торговлю с ней ряду компаний, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Молодой водитель такси пропал на Сахалине
Рано утром 20 июля молодой водитель такси Максим взял заказ и должен был привезти пассажира из Южно-Сахалинска в Корсаков.
Обновлено вчера в 00:57
Общество
Задыхаемся дальше. Лесные пожары разрастаются в Красноярском крае
По сведениям ведомства, на 22 июля в "зоне контроля" региона действуют 93 пожара на площади 649 тысяч гектаров, которые никто не тушит – местность труднодоступная, а леса не ценные, утверждают специалисты Минлесхоза.
Обновлено в 03:58
Футбол
Фекир перейдет из «Лиона» в «Бетис» за 20 миллионов евро
Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир в ближайшее время перейдет из "Лиона" в "Бетис", сообщает Goal.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
ВСУ провалили попытку спровоцировать защитников ЛНР
Украинские оккупационные войска попытались спровоцировать военнослужащих Луганской Народной Республики на ответный огонь, однако план карателей провалился.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Раскрыто местоположение секретных спутников США
Европейское космическое агентство (ЕКА), опираясь на сведения России, показало месторасположение секретных американских спутников на геостационарной орбите.
Обновлено в 20:22
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49