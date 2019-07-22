с чего всё началось

Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes. Стоимость клуба, сообщается на сайте Forbes, оценивается в $5 млрд.

Политика На Украине исчез генпрокурор Луценко На Украине на фоне выборов в Верховную Раду появилась еще одна политическая новость дня: исчез генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Гаджеты Samsung Galaxy A70 получил фирменную систему стабилизации Super Steady Super Steady является программной стабилизацией, а в Galaxy A70 она работает только во время записи видео в разрешении Full HD при 30 к / с. Технологию Super Steady распространяют с очередным обновлением операционной системы для Galaxy A70.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам У большинства россиян никогда не было татуировок, при этом они не планируют делать их себе в ближайшие пару лет, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Происшествия Петербурженки съели уголовное дело и получили условный срок Две жительницы Санкт-Петербурга пытались спасти своего родственника от тюрьмы, одна из них съела материалы уголовного дела.

Политика На выборах в Раду обработали 80% протоколов После обработки 80,05% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжает удерживать лидерство на парламентских выборах, следует из данных на онлайн-табло ЦИК.

Общество Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.

Происшествия В Петербурге мужчина на гидроцикле врезался в теплоход Мужчина на гидроцикле катался по Фонтанке в Санкт-Петербурге и ужасно хамил прохожим: обливал всех людей, которые передвигались по набережной.

Экономика Москва покупает еще 900 км бордюров Москва закупит рекордное количество бордюра из гранита: на четырех тендерах планируется приобрести свыше 940 км ограждений на общую сумму 2,99 млрд руб.

Происшествия Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.

Экономика Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок В России с 2012 по 2018 годы производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7-20% в зависимости от категорий.

Общество В США придумали самый короткий IQ-тест Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Политика США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.

Шоу-бизнес Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.

Происшествия СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы — Каракасе и ещё 16 штатах страны.

Политика Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник с главами компаний Google, Intel, Cisco и других, чтобы обсудить ситуацию вокруг Huawei, и согласился оперативно рассмотреть вопрос выдачи лицензий на торговлю с ней ряду компаний, говорится в заявлении Белого дома.

Происшествия Молодой водитель такси пропал на Сахалине Рано утром 20 июля молодой водитель такси Максим взял заказ и должен был привезти пассажира из Южно-Сахалинска в Корсаков.

Общество Задыхаемся дальше. Лесные пожары разрастаются в Красноярском крае По сведениям ведомства, на 22 июля в "зоне контроля" региона действуют 93 пожара на площади 649 тысяч гектаров, которые никто не тушит – местность труднодоступная, а леса не ценные, утверждают специалисты Минлесхоза.

Футбол Фекир перейдет из «Лиона» в «Бетис» за 20 миллионов евро Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир в ближайшее время перейдет из "Лиона" в "Бетис", сообщает Goal.

Армия и оружие ВСУ провалили попытку спровоцировать защитников ЛНР Украинские оккупационные войска попытались спровоцировать военнослужащих Луганской Народной Республики на ответный огонь, однако план карателей провалился.

Армия и оружие Раскрыто местоположение секретных спутников США Европейское космическое агентство (ЕКА), опираясь на сведения России, показало месторасположение секретных американских спутников на геостационарной орбите.