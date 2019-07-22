Футбол

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мираИнтерфакс-Спорт 16:33

Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes. Стоимость клуба, сообщается на сайте Forbes, оценивается в $5 млрд.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу, занял 32-е место в рейтинге
 самых дорогих спортивных команд мира по версии американского Forbes.
Forbes12:04

Подробнее о событии

«Реал» и «Барселона» вошли в топ-5 самых дорогих команд мира

Sport24.ru14:03

Клубы двоих российских миллиардеров вошли в рейтинг самых дорогих спортивных команд мира

Forbes12:04

Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира

Чемпионат14:31

«Реал» замкнул тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

Матч ТВ14:15

Лишь 6 футбольных команд вошли в топ-50 самых дорогих спортивных клубов по версии Forbes

Sports.ru13:40

Forbes: «Реал» занял третье место в списке 50 самых дорогих клубов. «Барселона» – четвертая

Спорт-Экспресс14:42

«Челси» – 32-й в списке самых дорогих клубов мира

Советский спорт12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 23:27, Вашингтон
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено в 22:49
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход

Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 06:11
Политика

Госдеп объявил о возобновлении переговоров с «Талибаном»

Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда.
Обновлено в 18:18
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено в 15:47
Общество

Алтайский край затянуло дымом сибирских природных пожаров

Обновлено в 23:15
Происшествия

В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину

Обновлено в 15:50
Политика

На выборах в Раду обработано более трети протоколов

Обновлено в 00:58
Политика

Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено в 22:43
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

Трамп договорился с конгрессом по госдолгу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что администрация страны смогла прийти к единому мнению с конгрессом по потолку государственного долга и бюджету до 2021 года, передает Reuters.
Обновлено в 20:33
Политика

Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Хилькевич с мужем отдохнули на Ибице

Обновлено в 15:29
Происшествия

На Урале после взрыва газа разместили жильцов пострадавшего дома

Обновлено в 12:06
Общество

В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже

В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено в 04:27
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Политика

Лукашенко призвал ЕС помочь Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»

На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Теннис

Самсонова победила Форлис и вышла во второй круг турнира в Палермо

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Палермо.
Обновлено в 19:35
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации ЛЧ

Победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды получают возможность сыграть в групповом турнире Лиги Европы.
Обновлено в 06:32
Единоборства

Федор Чудинов на Красной площади нокаутировал Мадерну

Обновлено в 15:30
Общество

Специалисты выявили недостаток витаминов в фруктах на прилавках Москвы

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в абрикосах, узбекской черешне и армянской клубнике пониженное содержание витаминов.
Обновлено в 22:04
Происшествия

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено в 16:03
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку

Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 21:54
Транспорт

Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
Обновлено в 21:52
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное