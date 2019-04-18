Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов РоссииИнтерфакс 03:22
Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил крупнейший акционер "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон. По оценке издания, его состояние составляет $24 млрд.
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Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
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Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Происшествия
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
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Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Футбол
Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч против «Вильярреала» в ЛЕ
«Валенсия» опубликовала заявку команды на ответный матч ¼ финала Лиги Европы против «Вильярреала».
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
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Великобритания планирует создать собственный подводный дрон для флота.
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Политика
Кремль прокомментировал вымирание среднего класса в России
Обнародованные «Сбербанк CIB» результаты исследования, согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу, но увеличилось число тех, кто оценивает свой доход ниже среднего, вызывают больше вопросов, чем ответов.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
«У нас тандем»: Алсу рассказала, что ее объединяет с мужем
Как утверждают некоторые источники, Алсу разводится с мужем.
Обновлено в 06:55
Кино
Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал»
Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Смартфон ASUS ZenFone Live получит чип Snapdragon 430
Известный бренд ASUS официально анонсировал выход нового смартфона ZenFone Live (L2), который получил высокопроизводительный процессор и свежую оболочку.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Волочкова дважды показала фирменный шпагат на концерте Пугачевой
Российская балерина Анастасия Волочкова дважды показала свой фирменный шпагат на юбилейном концерте эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце в среду.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Шотландии застрелен актер фильма «На игле 2»
Обновлено в 07:05
Политика
Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным
Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Космос
В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Студия 20th Century Fox представила финальный трейлер картины «Люди Икс: Темный Феникс».
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Супруга Ярослава Ракицкого родила сына
У Ярослава и Ольги родился сын. В начале года Ярослав Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера».
Обновлено в 08:43
Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено вчера в 06:17
Транспорт
Власти Москвы пообещали сократить число заборов в городе
Власти Москвы приняли решение отказаться от невысоких заборов, ограждающих газоны.
Обновлено в 08:21