Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов РоссииBFM.ru 03:35
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов.
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Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Общество
Кержаков предложил жене мировое соглашение
Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков предложил супруге Милане Кержаковой (Тюльпановой) мировое соглашение через своего юридического представителя в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:53
Политика
В МИД России прокомментировали слова премьера Албании о Косово
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления премьер-министра Албании Эди Рамы в интервью, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.
Обновлено в 08:43
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Экономика
Госдума ужесточает условия работы МФО и выдачу микрокредитов
Как отметил Володин, это необходимо для пресечения мошеннических способов получить микрокредит.
Обновлено в 05:17
Политика
Власти Украины заявили о невозможности возврата «ПриватБанка»
Заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова озвучила совместное заявление Национального банка и Министерства финансов, а также «ПриватБанка» о невозможности возврата финансового учреждения его бывшим владельцам путем отмены национализации.
Обновлено в 11:06
Политика
Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг ПАСЕ
Россия видит позитивные подвижки в Парламентской ассамблее Совета Европы в отношении кризиса с российской делегацией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено в 10:41
Авто
Jaguar I-Pace назвали «Автомобилем года 2019»
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:26
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Политика
Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера
Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы.
Обновлено в 11:28
Экономика
Минфин допустил объединение каско с ОСАГО
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и каско.
Обновлено в 11:03
Политика
ЦИК Украины перенес время дебатов Порошенко и Зеленского
Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты 19 апреля, однако нынешний президент Украины решил устроить их 14 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 11:27
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Наука
Секрет стабильного общества: стабильная поставка пива не повредит
Новое исследование выявило важный фактор, который мог бы помочь: стабильные поставки пива.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала
В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Глава управления Росавиации обвинен в мошенничестве
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере начальнику управления правового обеспечения и имущественных отношений Владимиру Мнишко.
Обновлено в 10:34
Политика
Астраханским депутатам запретили материться в интернете
Мера связана с тем, что депутаты активно и «не всегда корректно» общаются в интернете, что дискредитирует работу думы.
Обновлено в 09:31
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Происшествия
Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован
Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Наука
Роботов обучили лепке
Обновлено в 10:14
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Гайсин прибыл на заседание суда Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева
Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Футбол
Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 05:56