Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов РоссииИнтерфакс 03:22
Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил крупнейший акционер "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон. По оценке издания, его состояние составляет $24 млрд.
Читать в источнике
Оценить210
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Происшествия
Наркоторговец спрятал тысячи доз кокаина на кладбище и попался
Всего полицейские изъяли 110 тысяч доз кокаина, а также спрятанный в картонной коробке пистолет. В отношении мужчины начали расследование.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Общество
Астраханским депутатам запретили ругаться матом в интернете
Дума Астраханской области в четверг приняла в окончательном чтении поправки в кодекс депутатской этики, запретив парламентариям использовать нецензурную брань в интернете, сообщил агентству "Интерфакс" спикер регионального парламента Игорь Мартынов.
Обновлено в 04:49
Политика
Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Политика
Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко
Обновлено в 14:20
Происшествия
Главу управления Росавиации арестовали по делу о хищениях
Глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко арестован по делу о хищениях, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елену Марковскую.
Обновлено в 12:53
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.
Обновлено в 13:30
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
На вдову Марьянова подали в суд
На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Общество
Михалков рассказал о своем самочувствии после операции
Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 17:05
Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
В Крым на Ялтинский форум приехали участники с Украины
Обновлено в 15:19
Политика
Медведев рассказал, что в России 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных. Это 7% от общего населения страны.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 22 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:28
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено в 19:30
Авто
Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу
Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Бортников призвал создать международные правила в интернете
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о необходимости создать международные правила в интернете.
Обновлено в 13:50
Здоровье
В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат
Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57