Экономика

Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов РоссииИнтерфакс 03:22

Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил крупнейший акционер "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон. По оценке издания, его состояние составляет $24 млрд.
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В списке богатейших россиян, который составил журнал «Форбс», оказалось 8 новых имен

Эхо Москвы10:05

Богатейшие женщины России — 2019 из рейтинга Forbes

Forbes06:58

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

ТАСС02:28

В список 200 богатейших россиян Forbes попали восемь новых бизнесменов

Коммерсантъ02:51

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RT на русском02:37

Сооснователь Revolut впервые попал в рейтинг богатейших бизнесменов Forbes

РИА Новости04:47

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

РБК01:54
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Происшествия

Наркоторговец спрятал тысячи доз кокаина на кладбище и попался

Всего полицейские изъяли 110 тысяч доз кокаина, а также спрятанный в картонной коробке пистолет. В отношении мужчины начали расследование.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Общество

Астраханским депутатам запретили ругаться матом в интернете

Дума Астраханской области в четверг приняла в окончательном чтении поправки в кодекс депутатской этики, запретив парламентариям использовать нецензурную брань в интернете, сообщил агентству "Интерфакс" спикер регионального парламента Игорь Мартынов.
Обновлено в 04:49
Политика

Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Политика

Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко

Обновлено в 14:20
Происшествия

Главу управления Росавиации арестовали по делу о хищениях

Глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко арестован по делу о хищениях, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елену Марковскую.
Обновлено в 12:53
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо сына

Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.
Обновлено в 13:30
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд

На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Общество

Михалков рассказал о своем самочувствии после операции

Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 17:05
Политика

Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика

В Крым на Ялтинский форум приехали участники с Украины

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Политика

Медведев рассказал, что в России 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных. Это 7% от общего населения страны.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 22 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:28
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено в 19:30
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Авто

Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу

Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
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Бортников призвал создать международные правила в интернете

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о необходимости создать международные правила в интернете.
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Нотр-Дам не будут восстанавливать по модели из Assassin’s Creed Unity

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В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат

Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
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Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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