Экономика
Forbes оценил самые дорогие землевладения в РоссииRT на русском 08:39
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих землевладений в России и их хозяев. Первое место в списке заняла компания, которая, по данным Forbes, принадлежит семье бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва.
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с чего всё началось
Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).Forbes00:22
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