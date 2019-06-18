Forbes оценил самые дорогие землевладения в РоссииRT на русском 08:39

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).

с чего всё началось

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих землевладений в России и их хозяев. Первое место в списке заняла компания, которая, по данным Forbes, принадлежит семье бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва.

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