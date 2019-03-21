Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходомREGNUM 02:59
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes. Годом ранее лидером рейтинга был предприниматель Кирилл Шамалов.
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Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.Forbes01:20
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Экономика
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Общество
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Общество
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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
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Экономика
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Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
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Обновлено в 04:36
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Авто
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Политика
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Обновлено в 04:51
Авто
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Общество
ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России
Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Война России и НАТО начнется на Балтике
Высокую вероятность начала войны на Балтике эксперты объяснили тем, что "близость территории членов НАТО к России и Белоруссии, обусловленная географическим расположением изолированность Калининграда и присутствие в балтийских государствах значительного русского этнического меньшинства, провоцируют нестабильность, которая легко может обернуться кризисом или просчетом".
Обновлено в 03:57
Футбол
Фалькао хочет вернуться в «Атлетико»
Обновлено в 03:12
Общество
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Обновлено в 04:46
Транспорт
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РЖД в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ
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Обновлено в 04:53
Общество
«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья
По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
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В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
В НАТО заявили о подготовке к росту числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к увеличениюкл российских ядерных ракет на территории Европы.
Обновлено в 04:26
Здоровье
Из-за бешеной собаки в Манском районе ввели карантин
Обновлено 19 марта в 22:25