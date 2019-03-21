Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходомREGNUM 02:59

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes. Годом ранее лидером рейтинга был предприниматель Кирилл Шамалов.
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с чего всё началось

Короли кэша: 10 миллиардеров с наибольшими доходами. Рейтинг Forbes

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.
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Cергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Forbes03:58

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году

ТАСС03:09

В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер

РБК02:15

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

РИА Новости04:17

Галицкий возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

Коммерсантъ03:00

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

Ведомости03:35

Журнал Forbes обновил свой рейтинг российских миллиардеров

Российская газета03:39
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Обновлено в 04:20
Общество

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В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
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СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено в 03:37
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Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

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Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

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Общество

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В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
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В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
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Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
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Загитова проходила процедуру допинг-тестирования до трёх часов ночи

Обновлено в 02:34
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

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Авто

Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в России

Компания Skoda расширяет линейку своих моделей, которые производятся в России. Теперь к ним присоединится компактный кроссовер Skoda Karoq.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Глава Якутии назвал истерией информацию о погромах мигрантов

Глава Якутии Айсен Николаев опроверг информацию о погромах и транспортном коллапсе в республике после изнасилования местной жительницы мигрантом из Киргизии.
Обновлено в 04:51
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Необычные версии Mercedes-Benz 80-х от тюнинг-ателье Styling Garage

Автомобильное ателье Styling Garage известно работами по превращению Mercedes-Benz W126 в 1000 SEL.
Обновлено в 02:19
Общество

ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России

Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Война России и НАТО начнется на Балтике

Высокую вероятность начала войны на Балтике эксперты объяснили тем, что "близость территории членов НАТО к России и Белоруссии, обусловленная географическим расположением изолированность Калининграда и присутствие в балтийских государствах значительного русского этнического меньшинства, провоцируют нестабильность, которая легко может обернуться кризисом или просчетом".
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Фалькао хочет вернуться в «Атлетико»

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Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года

До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
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В Москве пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта. Об этом 21 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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