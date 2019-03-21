Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходомREGNUM 02:59
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes. Годом ранее лидером рейтинга был предприниматель Кирилл Шамалов.
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с чего всё началось
Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.Forbes01:20
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Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублей
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
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Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
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Обновлено в 01:20
Технологии
Лучшие проводные и беспроводные наушники назвали в Роскачестве
По итогам испытаний, лучшими беспроводными наушниками стали: Sony WH-1000XM2, Sony WH-H900N hear on 2 Wireless NC и Sony MDR-100ABN, сообщается на сайте Роскачества.
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Кино
Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище
Обновлено вчера в 13:50
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Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
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Общество
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Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
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Происшествия
На территории химического парка в Китае прогремел взрыв
В Китае на территории химического промышленного парка прогремел взрыв.
Обновлено в 04:53
Политика
Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере
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Обновлено в 04:58
Армия и оружие
«Адскую молотилку» заметили в Лондоне
«Государственные испытания ЗСУ «Деривация-ПВО» с артсистемой калибра 57 мм должны были быть завершены в ноябре 2018 года», - говорится в информационном сообщении издания.
Обновлено вчера в 03:04
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 02:33
Политика
Старшая дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана
Сам же Токаев оставил пост спикера сената, его место заняла старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига.
Обновлено вчера в 05:44
Транспорт
Электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 31 марта
В Москве пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта. Об этом 21 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:42
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия
На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей
В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
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Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира
Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой
Обновлено вчера в 07:07
Общество
Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан
В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Ирине Горбачёвой посвятили статью на сайте американского Vogue
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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