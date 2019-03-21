Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходомREGNUM 02:59

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes. Годом ранее лидером рейтинга был предприниматель Кирилл Шамалов.
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Короли кэша: 10 миллиардеров с наибольшими доходами. Рейтинг Forbes

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.
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Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

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Журнал Forbes обновил свой рейтинг российских миллиардеров

Российская газета03:39
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