Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходомREGNUM 02:59

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.

с чего всё началось

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes. Годом ранее лидером рейтинга был предприниматель Кирилл Шамалов.

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