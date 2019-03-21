Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходамиRT на русском 06:28

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.

с чего всё началось

Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд. Возглавляет список основатель «Магнита» Сергей Галицкий.

Экономика ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.

Энергетика Суд в Англии приостановил исполнение решения арбитража по «Газпрому» Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите газа, сообщила в четверг российская компания.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Авто Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.

Футбол Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).

Политика Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.

Шоу-бизнес Суд расторг брак Марата Башарова Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит» Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш".

Энергетика Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.

Спорт Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.

Авто Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.

Политика В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.

Происшествия Замглавы администрации Чехова задержали после обысков По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.

Политика Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Политика Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.

Авто Новый FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе» Серийное производство нового кроссовера FAW Besturn X40 наладят на калининградском заводе «Автотор».

Происшествия В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.

Происшествия В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.