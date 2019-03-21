Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходамиRT на русском 06:28

Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд. Возглавляет список основатель «Магнита» Сергей Галицкий.
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Короли кэша: 10 миллиардеров с наибольшими доходами. Рейтинг Forbes

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.
Forbes01:20

Подробнее о событии

Cергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Forbes03:58

В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер

РБК02:15

Галицкий возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

Коммерсантъ03:00

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году

ТАСС03:09

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

РИА Новости04:17

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

Ведомости03:35

Журнал Forbes обновил свой рейтинг российских миллиардеров

Российская газета03:39
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Шоу-бизнес

Парализованный актер «Оттепели» Евгений Волоцкий стал отцом

Обновлено в 09:09
Экономика

ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.
Обновлено в 11:25
Энергетика

Суд в Англии приостановил исполнение решения арбитража по «Газпрому»

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите газа, сообщила в четверг российская компания.
Обновлено в 11:09
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Авто

Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению

Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Футбол

Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную

По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Авто

Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии

Обновлено в 07:44
Политика

Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит»

Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш".
Обновлено вчера в 23:49
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Саратовцы побили водителя, не пропустившего скорую с ребенком

Обновлено в 06:21
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Технологии

Китай начнет строительство первой плавучей АЭС в этом году

Обновлено вчера в 23:37
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Политика

В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым

Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Замглавы администрации Чехова задержали после обысков

По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.
Обновлено в 05:40
Политика

Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика

Газпром и Ямал обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Обновлено в 01:31
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Политика

Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России

Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 10:11
Политика

Рогозин: РКК «Энергия» сможет строить до пяти «Союзов» в год

Обновлено в 10:53
Авто

Новый FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»

Серийное производство нового кроссовера FAW Besturn X40 наладят на калининградском заводе «Автотор».
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком

Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.
Обновлено в 10:09
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд

На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Общество

Бывшая жена Грудинина просит полицию защитить ее от экс-супруга

Обновлено в 08:55
Кино

В Волгограде скончался актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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