Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходомREGNUM вчера в 02:59
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes. Годом ранее лидером рейтинга был предприниматель Кирилл Шамалов.
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с чего всё началось
Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.Forbesвчера в 01:20
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Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes
Ведомостивчера в 03:35
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Черчесов объяснил проигрыш сборной России команде Бельгии
Сборная России по футболу уступила в первом отборочном матче чемпионата Европы – 2020 бельгийской команде со счетом 1:3. Российские футболисты сыграли бы «в свою силу», если бы около месяца готовились к игре, считает тренер российской сборной Станислав Черчесов.
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Общество
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В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
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Аленичев продолжит тренировать «Енисей» до конца сезона
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Обновлено в 00:33
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Алексею Панину грозит уголовная статья о возбуждении ненависти
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
На Яхтенной улице загорелась квартира в жилом доме
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max
Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
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Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
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Здоровье
Врачи назвали основные симптомы рака у мужчин
Стоит обращать внимание не только на половые органы. Как отметили врачи, некоторые симптомы позволят выявить болезни на ранней стадии.
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В сети появились свежие снимки новой модели кроссовера американской компании Buick.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита
Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран-членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита.
Обновлено вчера в 19:01
Кино
Данила Козловский снимет фильм о Чернобыле и сыграет в нем
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Судовладелец танкера «Витязь» опроверг контакты с КНДР
Судовладелец танкера "Витязь" — российская компания "Алиса" — опроверг контакты с КНДР.
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
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Названа предварительная причина пожара на Абаканской ТЭЦ
Предварительная причина пожара на Абаканской ТЭЦ - нарушение технологического регламента процесса производства, сообщает МЧС Хакасии.
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Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
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Общество
Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню
Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05
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Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области
В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.
Обновлено в 00:29
Авто
Официально представлен кроссовер Porsche Cayenne Coupe
Компания обнародовала первое официальное изображение кросс-купе, который появится в продаже уже осенью 2019 года.
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Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53