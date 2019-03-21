Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходомREGNUM вчера в 02:59

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes. Годом ранее лидером рейтинга был предприниматель Кирилл Шамалов.
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Короли кэша: 10 миллиардеров с наибольшими доходами. Рейтинг Forbes

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.
Forbesвчера в 01:20

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Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Газета.Ruвчера в 08:51

В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер

РБКвчера в 02:15

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

Ведомостивчера в 03:35

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году

ТАССвчера в 03:09

Галицкий возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

Коммерсантъвчера в 03:00

Cергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Forbesвчера в 03:58

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

РИА Новостивчера в 04:17
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Политика

Венгрия получит российский газ в обход Украины

Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено вчера в 18:24
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено вчера в 05:16
Общество

Врио губернатора Челябинской области начал осмотр региона с города Коркино

Обновлено в 00:52
Технологии

Доказана эффективность голодания в продлении жизни

Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

Елену Беркову экстренно госпитализировали

Известная актриса проекта «Дом-2» и порноактриса Елена Беркова накануне была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено 19 марта в 22:35
Футбол

Черчесов объяснил проигрыш сборной России команде Бельгии

Сборная России по футболу уступила в первом отборочном матче чемпионата Европы – 2020 бельгийской команде со счетом 1:3. Российские футболисты сыграли бы «в свою силу», если бы около месяца готовились к игре, считает тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол

Аленичев продолжит тренировать «Енисей» до конца сезона

Тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" продолжит работу с командой до конца сезона 2018-2019, сообщает пресс-служба минспорта Красноярского края.
Обновлено в 00:33
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Алексею Панину грозит уголовная статья о возбуждении ненависти

Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

На Яхтенной улице загорелась квартира в жилом доме

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы

Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max

Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Здоровье

Врачи назвали основные симптомы рака у мужчин

Стоит обращать внимание не только на половые органы. Как отметили врачи, некоторые симптомы позволят выявить болезни на ранней стадии.
Обновлено вчера в 02:37
Авто

Появились данные про новый кроссовер Buick

В сети появились свежие снимки новой модели кроссовера американской компании Buick.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран-членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита.
Обновлено вчера в 19:01
Кино

Данила Козловский снимет фильм о Чернобыле и сыграет в нем

Обновлено вчера в 13:31
Политика

Судовладелец танкера «Витязь» опроверг контакты с КНДР

Судовладелец танкера "Витязь" — российская компания "Алиса" — опроверг контакты с КНДР.
Обновлено вчера в 23:48
Авто

Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом

Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Названа предварительная причина пожара на Абаканской ТЭЦ

Предварительная причина пожара на Абаканской ТЭЦ - нарушение технологического регламента процесса производства, сообщает МЧС Хакасии.
Обновлено в 00:39
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 17:44
Общество

Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню

Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области

В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.
Обновлено в 00:29
Авто

Официально представлен кроссовер Porsche Cayenne Coupe

Компания обнародовала первое официальное изображение кросс-купе, который появится в продаже уже осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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