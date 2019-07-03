Происшествия
Forbes назвал возможную причину возгорания на подлодкеКрасная весна 12:52
Проблема с аккумулятором, обеспечивающим электропитание атомной глубоководной станции АС-31, могла стать причиной трагедии, приведшей к гибели 14 моряков в Баренцевом море, сообщил журнал Forbes 3 июля, ссылаясь на собственный источник в судостроительной отрасли.
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с чего всё началось
Глубина в районе проведения операции была гораздо меньше, чем заложенная в АС-31 возможность погружения до 6 км. По всей видимости, причиной ЧП стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, ЧП могло произойти, когда АС-31 совершал подъем из глубины к носителю, полагает собеседник в судостроительной промышленности.Forbes06:57
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