Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в миреИзвестия 10:18
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes. Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт, чей доход оценивается в $185 млн. За ней следует модель Кайли Дженнер ($170 млн), а замыкает тройку лидеров рэпер Канье Уэст ($150 млн).
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