Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостейРИА Новости 10:58

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания. По данным журнала, за этот год 29-летняя певица заработала 185 миллионов долларов.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире по версии Forbes

ТАСС09:40

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире

РБК11:26

Самые высокооплачиваемые знаменитости

Коммерсантъ12:13

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

РИА Новости10:58

Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes

Телепрограмма15:32

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Ведомости09:01

100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Рейтинг Forbes

Forbes09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:08, Вашингтон
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Обновлено в 12:15
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

Не знаю, сколько мне осталось: Хлебникова о тяжелой болезни

Обновлено в 03:38
Спорт

Пожизненная дисквалификация его не остановила. Мы встретились с тем самым Казариным и записали большое интервью

В конце 2015 года ИААФ вынесло решение о пожизненной дисквалификации двух российских тренеров по легкой атлетике: Виктора Чегина и Владимира Казарина.
Обновлено в 17:01
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике

Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Политика

Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина

Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Теннис

Надаль сыграет с Федерером за выход в финал Уимблдона

Обновлено в 17:36
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Спорт

Женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады

Женская сборная России по волейболу обыграла Японию в полуфинале Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в России

Концепт-проект авианосца "Ламантин" предполагает размещение на корабле атомной энергетической установки.
Обновлено в 12:37
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).
Обновлено в 18:33
Гаджеты

Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11
Общество

Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Политика

Советник Зеленского предложил новое название России

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию на картах и изменить название русского языка.
Обновлено в 18:55
Происшествия

Принцессу Саудовской Аравии обвинили в издевательствах над сантехником

Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери

10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Космос

Уфологи увидели в небе над Гранд-Каньоном в США два НЛО

Пользователи соцсетей и уфологи активно обсуждают снимок, сделанный в небе над Гранд-Каньоном в США, на котором некоторые разглядели два внеземных объекта, которые на большой скорости промчались над знаменитым местом.
Обновлено в 13:56
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом

Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.
Обновлено в 13:58
Политика

На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского

В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Обновлено в 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тейлор Свифт
Американская исполнительница
Американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Второй альбом Свифт Fearless был выпущен в 2008 году и стал международным прорывом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Канье Уэст
Американский рэпер
Ye, также известен как Канье Омари Уэст - американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Вырос в Чикаго, где с юных лет был связан с музыкой. В конце 1990-х - начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. Бросив обучение в университете, чтобы сосредоточиться на музыке, он решил стать рэпером, выпустив дебютный альбом, The College Dropout, в 2004 году...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное