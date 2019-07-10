Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостейРИА Новости 10:58
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания. По данным журнала, за этот год 29-летняя певица заработала 185 миллионов долларов.
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Здоровье
Врачи рассказали, сколько шоколада можно есть в день
Эксперты рассказали корреспонденту РИА «Новости», сколько шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья.
Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Здоровье
Несколько беременных женщин в Красноярске отравились арбузами
Несколько случаев отравления беременных женщина "ранними" арбузами зафиксировано в Красноярске.
Обновлено в 03:31
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Энергетика
СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%
Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено в 02:31
Музыка
Слепой музыкант сыграл на горящем пианино на берегу Финского залива
В Санкт-Петербурге слепой музыкант Данила Большаков сыграл на горящем пианино, пишет 78.ru.
Обновлено в 02:35
Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Наука
Черепахи могут прожить полгода почти без кислорода
Ученые узнали, что каймановые черепахи способны прожить до полугода почти без поступающего к ним открытого воздуха.
Обновлено 07 июля в 17:29
Здоровье
В Калининграде 10 июля презентуют две новые передвижные поликлиники
Комплексы приобретены в Областной центр медицинской профилактики и реабилитации В Калининграде 10 июля презентуют два новых передвижных мобильных медицинских центра, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Гороскоп на 11 июля: для Раков настало время для принятия решений
Раки Для Раков настало время для принятия решений в работе и межличностных отношениях.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Общество
Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов
В жаркую погоду рекомендуется есть побольше персиков и бананов, чтобы восполнить дефицит калия в организме из-за сильного потоотделения, рассказала РИА Новости начальник московского управления государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева.
Обновлено в 20:24
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полеты
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил полеты из-за проблемы с системами управления воздушным движением.
Обновлено в 15:48
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России
Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Фонтан из прорванной трубы на Восстания чуть не затопил Ferrari
Судя по кадрам с места происшествия, струя воды под давлением поднималась из трубы на высоту нескольких этажей.
Обновлено в 09:25
Авто
Российские автомобили оборудуют «умными» тормозами
В первую очередь автобусы и грузовики оснастят "умными" системами экстренного торможения.
Обновлено в 20:50
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Здоровье
В Тюмени врачи выходили младенца весом 590 граммов
Крохотный малыш весом всего в 590 граммов появился на свет в перинатальном центре Тюмени.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Обновлено в 18:15
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36