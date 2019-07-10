Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостейРИА Новости 10:58

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания. По данным журнала, за этот год 29-летняя певица заработала 185 миллионов долларов.
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Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes

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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

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Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире по версии Forbes

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