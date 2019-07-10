Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостейРИА Новости 10:58
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания. По данным журнала, за этот год 29-летняя певица заработала 185 миллионов долларов.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
ВСУ пообещали новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив
Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, если они соблюдают существующий регламент.
Обновлено в 14:19
Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициара
Сын президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера перестал быть конечным бенефициаром клуба, сообщает РБК со ссылкой на документы Bluecastle, размещенные в британском корпоративном реестре.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Звезда «СашаТаня» Валентина Рубцова набрала лишний вес
Поклонники не узнали актрису в соцсети Недавно на личной странице "Инстаграма" звезды популярных российских ситкомов "Универ" и "СашаТаня" Валентины Рубцовой появилось свежее фото с очередных съемок.
Обновлено в 11:55
Футбол
Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»
Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Политика
«Щас позвоню Баканову»: перепалка Зеленского в Борисполе получила продолжение – видео
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей
Как сообщила пресс-службы губернатора области, глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Сергею Наумову оперативно провести проверку детских оздоровительных учреждений региона после инцидента в лагере имени Гагарина.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
ВМФ России получит новый авианосец
Как рассказал глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в интервью РИА «Новости», новые неатомные авианосцы для ВМФ России смогут вмещать порядка «40 самолетов и вертолетов и даже больше».
Обновлено в 05:29
Космос
Тайна происхождения следов доисторических вездеходов
Следы были найдены в Италии, на Мальте, во Франции, на территории Казахстана и даже в Северной Америке.
Обновлено вчера в 06:29
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Театры
Театр балета Бориса Эйфмана отправился на гастроли в Японию
Театр балета Бориса Эйфмана впервые с 1998 года отправился с гастролями в Японию.
Обновлено в 10:41
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 11:33
Политика
Зеленский отреагировал на ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИ
Новоизбранный президент Владимир Зеленский поставил жирную точку в вопросе проведения телемоста между украинскими и российскими медиа, а также пообещал не допустить монополизацию средств массовой информации Украины.
Обновлено в 12:51
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Наука
Ученые нашли новый способ похудения
Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер
Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Авто
Bugatti выпустила двухсотый Chiron
«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено в 09:18
Хоккей
Воробьёв прокомментировал уход с поста главного тренера сборной России по хоккею
Обновлено в 13:23
Экономика
Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции
Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.
Обновлено в 14:08
Политика
Медведчук назвал Януковича предателем
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем и поэтому с ним не общается.
Обновлено в 12:31
Политика
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Авто
Renault Arkana отправляется в Гранд-Тур по России
Renault Россия начинает проект под названием «Гранд Тур Renault ARKANA» посвященный началу продаж нового купеобразного кроссовера.
Обновлено в 03:44
Экономика
Россиянам захотели запретить дополнительный доход
Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
Обновлено в 05:34