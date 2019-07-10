Шоу-бизнес

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостейВедомости 09:01

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
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Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes

Телепрограмма15:32

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире

РБК11:26

100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Рейтинг Forbes

Forbes09:41

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

РИА Новости10:58

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире по версии Forbes

ТАСС09:40

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Ведомости09:01

Самые высокооплачиваемые знаменитости

Коммерсантъ12:13
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Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России

Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка космические аппараты взяты на управление

Обновлено в 19:34
Общество

Мария Бутина не сможет вернуться в Россию раньше декабря

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина не сможет вернуться на родину раньше декабря текущего года.
Обновлено в 13:32
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл

Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

Обновлено в 04:16
Кино

Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Общество

В Ярославле приняли важные изменения в бюджет города

Сегодня депутаты вновь вернулись к городскому бюджету, чтобы внести в него изменения с учетом вновь поступивших средств.
Обновлено в 14:37
Экономика

Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты

Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:05
Общество

В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность

На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Политика

Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»

Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено в 17:00
Экономика

Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в июне выросла до 30%

"Рост доли остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии в общем объеме рынка ОФЗ замедлился: за июнь доля увеличилась на 0,7 п.п. (с 29,3% до 30%) после роста в мае на 2,2 п.п.", - отмечает регулятор.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Обновлено в 18:47
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия

В Ярославле суд оправдал директора интерната, где дети пили мочу

Мировой суд Ленинского района Ярославля оправдал бывшего директора школы-интерната для глухонемых детей Ларису Шельбах.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Французский «Мистраль» лишится пилотируемых вертолетов

Обновлено в 20:31
Космос

В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли

В ближайшие 10-15 лет ученые найдут "полного двойника" Земли, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Костенко и Тарасов празднуют первый день рождения дочери Миланы

Год назад знаменитости стали счастливыми родителями, отметив это событие в узком семейном кругу.
Обновлено в 07:30
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Спорт

Пожизненная дисквалификация его не остановила. Мы встретились с тем самым Казариным и записали большое интервью

В конце 2015 года ИААФ вынесло решение о пожизненной дисквалификации двух российских тренеров по легкой атлетике: Виктора Чегина и Владимира Казарина.
Обновлено в 17:01
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Политика

Медведчук считает Януковича предателем

Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук назвал в своем Twitter экс-президента Украины Виктора Януковича предателем.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено в 09:53
Авто

С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle

Последний автомобиль сойдет с конвейера завода в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено вчера в 22:15
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Американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Второй альбом Свифт Fearless был выпущен в 2008 году и стал международным прорывом.
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Канье Уэст
Американский рэпер
Ye, также известен как Канье Омари Уэст - американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Вырос в Чикаго, где с юных лет был связан с музыкой. В конце 1990-х - начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. Бросив обучение в университете, чтобы сосредоточиться на музыке, он решил стать рэпером, выпустив дебютный альбом, The College Dropout, в 2004 году...
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