Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрисREGNUM 01:01
Рейтинг наиболее высокооплачиваемых актрис мира опубликовал 24 августа журнал Forbes. По данным издания, наиболее высокооплачиваемой актрисой в мире является Скарлет Йохансон, заработавшая в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года около 56 млн долларов.
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Армия и оружие
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