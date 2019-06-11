Футбол
Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменовRambler News Service 12:19
Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Первое место в рейтинге впервые занял футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси ($127 млн). При этом Месси стал всего лишь вторым футболистом, который возглавил список.
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Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
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Авто
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Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
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Армия и оружие
В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года
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Стало известно, когда ждать видеокарты AMD с трассировкой лучей
В AMD заявили, что обеспечат поддержку трассировки лучей тогда, когда будет готова программная и аппаратная экосистемы.
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WhatsApp решил судиться c пользователями
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