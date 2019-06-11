Футбол

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменовRambler News Service 12:19

Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Первое место в рейтинге впервые занял футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси ($127 млн). При этом Месси стал всего лишь вторым футболистом, который возглавил список.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси, Роналду и Неймар — 3 самых высокооплачиваемых спортсмена мира по версии Forbes

Sport24.ru12:52

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Матч ТВ11:47

Месси опять обогнал Роналду: Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов планеты

Sport.ru11:30

Месси, Роналду и Неймар - самые высокооплачиваемые спортсмены мира, Серена Уильямс - 63-я

Спорт-Экспресс11:00

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes09:23

Хэмилтон занял 13-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Феттель – 30-й

Sports.ru14:07

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Чемпионат11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Обновлено в 16:48
Происшествия

Журналист Иван Голунов вышел на свободу

Журналист Иван Голунов покинул здание следственного управления столичного главка МВД после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой

Российский истребитель сопровождал их, не допуская пересечения российской границы Су-27 10 июня поднялся на перехват американских и шведских самолетов-разведчиков у российской границы над Балтикой, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Здоровье

Сын Алибасова назвал цель иска к производителю «Крота»

Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, чего хотят добиться родственники продюсера, подавая иск в суд на производителя чистящего средства «Крот».
Обновлено в 16:10
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Здоровье

Онищенко выступил за легализацию продажи санкционных продуктов в России

Роспотребнадзор предложил запретить себе уничтожать изъятые продукты, в том числе санкционные.
Обновлено в 05:58
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Футбол

Станислав Черчесов: «Хотелось бы, чтобы игра сложилась полегче»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) отметил, что хотелось бы, чтобы игра сложилась полегче.
Обновлено в 18:21
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Авто

Автомобили Opel могут получить российские моторы

Обновлено в 15:05
Политика

Опрос выявил отношение немцев к России

Отмечается, что порядка 72 процента восточных немцев выступают за более тесные связи с Россией, при этом 43 процента считают, что отношения между двумя странами должны быть "значительно более близкими".
Обновлено в 17:53
Космос

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 12:07
Авто

Представлен новый Bentley Flying Spur

Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года

Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.
Обновлено в 18:08
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады

11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина

Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Общество

Китайский мальчик толстеет ради спасения жизни отца

Обновлено в 11:36
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Гаджеты

Стало известно, когда ждать видеокарты AMD с трассировкой лучей

В AMD заявили, что обеспечат поддержку трассировки лучей тогда, когда будет готова программная и аппаратная экосистемы.
Обновлено в 14:50
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Один погиб, двое пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

В результате крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб и двое пострадали, передает ТАСС.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Гаджеты

Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное