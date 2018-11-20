Музыка
Американская певица Кэти Перри возглавила список самых высокооплачиваемых исполнительниц 2018 года по версии журнала Forbes. По данным издания, за прошедший год певица заработала $83 млн. Основной доход Перри принёс её гастрольный тур — за каждый концерт она получала $1 млн.
RT на русскомвчера в 15:14
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Музыка
Анна Филипчук из Барнаула выступит за Россию на «Детском Евровидении»
Финал конкурса пройдет в Минске Анна Филипчук из Барнаула выступит на "Детском Евровидении", финал которого состоится 25 ноября в Минске.
Обновлено вчера в 22:58
Музыка
Гленн Хьюз открыл гастроли в Москве с хитами Deep Purple
Британский рок-музыкант Гленн Хьюз в понедельник выступил в Москве с хитами группы Deep Purple, с которой он играл с 1973 по 1976 годы.
Обновлено вчера в 21:06
Музыка
«Кукуруза» покажет свой живой «Звук» на ОТР
Группа "Кукуруза" станет героем очередного выпуска программы "Звук" 24 ноября 2018 года на телеканале ОТР.
Обновлено в 01:44
Музыка
В Уфе выступят представители современной башкирской и татарской музыки
В Уфе пройдет фестиваль-показ современной музыки двух соседних республик. На одной сцене выступят Burelәr, Gauga и Радиф Кашапов.
Обновлено в 01:26
Музыка
В Махачкале проходит фестиваль этнической культуры «Этнова-2018»
Фестиваль этнической культуры народов Северного Кавказа «Этнова» стартовал в Махачкале на базе ДГТУ.
Обновлено в 02:09
Музыка
Фестиваль «Осень. Джаз. Вино» завершился в Улан-Удэ
Постоянный партнёр фестиваля - один из винных магазинов города - представил на пробу вина и винные напитки из своего ассортимента, а профессиональный сомелье рассказал об особенностях употребления напитков.
Обновлено в 00:45
Музыка
Фонд «Новые имена» отметит 30-летие фестивалем Alma mater в Суздале
Руководство фонда "Новые имена" собирается отметить 30-летие со дня основания организации фестивалем Дениса Мацуева Alma mater, проведение которого запланировано на 2-4 июля 2019 года в Суздале.
Обновлено вчера в 07:51
Музыка
Рутгер Гарехт выпустил клип на песню «Родина»
Обновлено в 01:18
Музыка
Ирина Круг представила новый клип на песню «Ищи не ищи»
В основе видео лежит история взаимоотношений аристократа и девушки. Главную роль в клипе исполнила Ирина Круг.
Обновлено вчера в 10:13
Музыка
Автор хитов Рианны, Шер и Кристины Агилеры – LP выступит в Волгограде
Рок-певица с провокационным имиджем Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, обратила внимание на Волгоград.
Обновлено вчера в 08:37
Музыка
VII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» открыт
16 ноября в Большом зале Белгородской филармонии состоялось открытие VII фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи».
Обновлено в 01:15
Музыка
Ростов-на-Дону занял второе место в Национальной премии «ТЕАТР МАСС»
Творческая команда из Ростова-на-Дону заняла второе место в двух номинациях национальной премии «Театр масс», которая прошла в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:10
Музыка
В Брянске завтра выступит легендарная группа «Чайф»
В ДК БМЗ Владимир Шахрин сотоварищи сыграют юбилейную пластинку целиком, не забыв также уделить внимание всем программным хитам и абсолютно новым песням, которые станут символами новейшей истории достославного коллектива.
Обновлено в 01:36
Музыка
Сразу три премьеры Павла Карманова прозвучат в зале «Зарядье»
Три новых сочинения композитора Павла Карманова - "Голландия", "Шуманиана" и I Made My Home - войдут в программу концерта 26 ноября в Малом зале "Зарядья".
Обновлено вчера в 08:07
Музыка
Екатеринбург отметит открытие «Ельцин Центра» и 25-летие Конституции РФ фестивалем «СМС»
Фестиваль посвящен 25-летию со дня принятия Конституции РФ, которое будет отмечаться в декабре этого года, и трехлетию со дня открытия "Ельцин Центра", сообщили в понедельник в пресс-службе центра.
Обновлено в 01:41