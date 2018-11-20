RT на русском вчера в 15:14

Американская певица Кэти Перри возглавила список самых высокооплачиваемых исполнительниц 2018 года по версии журнала Forbes. По данным издания, за прошедший год певица заработала $83 млн. Основной доход Перри принёс её гастрольный тур — за каждый концерт она получала $1 млн.

Музыка Музыка Анна Филипчук из Барнаула выступит за Россию на «Детском Евровидении» Финал конкурса пройдет в Минске Анна Филипчук из Барнаула выступит на "Детском Евровидении", финал которого состоится 25 ноября в Минске.

Музыка Музыка Гленн Хьюз открыл гастроли в Москве с хитами Deep Purple Британский рок-музыкант Гленн Хьюз в понедельник выступил в Москве с хитами группы Deep Purple, с которой он играл с 1973 по 1976 годы.

Музыка Музыка «Кукуруза» покажет свой живой «Звук» на ОТР Группа "Кукуруза" станет героем очередного выпуска программы "Звук" 24 ноября 2018 года на телеканале ОТР.

Музыка Музыка В Уфе выступят представители современной башкирской и татарской музыки В Уфе пройдет фестиваль-показ современной музыки двух соседних республик. На одной сцене выступят Burelәr, Gauga и Радиф Кашапов.

Музыка Музыка В Махачкале проходит фестиваль этнической культуры «Этнова-2018» Фестиваль этнической культуры народов Северного Кавказа «Этнова» стартовал в Махачкале на базе ДГТУ.

Музыка Музыка Фестиваль «Осень. Джаз. Вино» завершился в Улан-Удэ Постоянный партнёр фестиваля - один из винных магазинов города - представил на пробу вина и винные напитки из своего ассортимента, а профессиональный сомелье рассказал об особенностях употребления напитков.

Музыка Музыка Фонд «Новые имена» отметит 30-летие фестивалем Alma mater в Суздале Руководство фонда "Новые имена" собирается отметить 30-летие со дня основания организации фестивалем Дениса Мацуева Alma mater, проведение которого запланировано на 2-4 июля 2019 года в Суздале.

Музыка Музыка Рутгер Гарехт выпустил клип на песню «Родина»

Музыка Музыка Ирина Круг представила новый клип на песню «Ищи не ищи» В основе видео лежит история взаимоотношений аристократа и девушки. Главную роль в клипе исполнила Ирина Круг.

Музыка Музыка Автор хитов Рианны, Шер и Кристины Агилеры – LP выступит в Волгограде Рок-певица с провокационным имиджем Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, обратила внимание на Волгоград.

Музыка Музыка VII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» открыт 16 ноября в Большом зале Белгородской филармонии состоялось открытие VII фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи».

Музыка Музыка Ростов-на-Дону занял второе место в Национальной премии «ТЕАТР МАСС» Творческая команда из Ростова-на-Дону заняла второе место в двух номинациях национальной премии «Театр масс», которая прошла в Санкт-Петербурге.

Музыка Музыка В Брянске завтра выступит легендарная группа «Чайф» В ДК БМЗ Владимир Шахрин сотоварищи сыграют юбилейную пластинку целиком, не забыв также уделить внимание всем программным хитам и абсолютно новым песням, которые станут символами новейшей истории достославного коллектива.

Музыка Музыка Сразу три премьеры Павла Карманова прозвучат в зале «Зарядье» Три новых сочинения композитора Павла Карманова - "Голландия", "Шуманиана" и I Made My Home - войдут в программу концерта 26 ноября в Малом зале "Зарядья".