Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2018 года. В этом году его возглавила Кэти Перри, сумевшая заработать $83 млн. Финансовый успех, по данным Forbes, ей принес концертный тур Witness: The Tour.

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Музыка Музыка Пензенский народный хор получил Гран-при на всероссийском фестивале Коллектив Пензенского колледжа искусств получил Гран-при Всероссийского хорового фестиваля.

Музыка Музыка Хогвартс и волшебство: Souloud и Томас Мраз выпустили новый клип Souloud и Томас Мраз сняли совместный клип на песню «Магия», полный отсылок к фантастическому миру Гарри Поттера.