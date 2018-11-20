Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 годаРБК16:14
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2018 года. В этом году его возглавила Кэти Перри, сумевшая заработать $83 млн. Финансовый успех, по данным Forbes, ей принес концертный тур Witness: The Tour.
РБК16:14
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Музыка
Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт выпустил свой первый клип
Обновлено в 15:59
Музыка
Тейлор Свифт стала артисткой Universal
Тейлор Свифт подписала долгосрочный контракт с новым музыкальным лейблом.
Обновлено в 16:47
Музыка
В Адыгее создадут систему поиска и поддержки молодых композиторов
По словам Кумпилова, в республике создают условия для поиска и поддержки молодых талантов: действует широкая сеть образовательных организаций и творческих объединений, направленных на развитие различных видов искусства.
Обновлено в 08:39
Музыка
Ирина Круг представила новый клип на песню «Ищи не ищи»
В основе видео лежит история взаимоотношений аристократа и девушки. Главную роль в клипе исполнила Ирина Круг.
Обновлено в 10:13
Музыка
Автор хитов Рианны, Шер и Кристины Агилеры – LP выступит в Волгограде
Рок-певица с провокационным имиджем Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, обратила внимание на Волгоград.
Обновлено в 08:37
Музыка
По мотивам клипа «Кольщик» группы «Ленинград» планируют создать сериал
Фото: скриншот с видео, опубликованного в YouTube-канале группы "Ленинград"
Обновлено в 09:06
Музыка
Гленн Хьюз открыл гастроли в Москве с хитами Deep Purple
Британский рок-музыкант Гленн Хьюз в понедельник выступил в Москве с хитами группы Deep Purple, с которой он играл с 1973 по 1976 годы.
Обновлено в 13:53
Музыка
Сразу три премьеры Павла Карманова прозвучат в зале «Зарядье»
Три новых сочинения композитора Павла Карманова - "Голландия", "Шуманиана" и I Made My Home - войдут в программу концерта 26 ноября в Малом зале "Зарядья".
Обновлено в 08:07
Музыка
В Орле открылась выставка к юбилею Бориса Гребенщикова
В орловской экспозиции представлены нотные сборники, самые известные альбомы группы «Аквариум», а также литература о жизни и творчестве Бориса Гребенщикова.
Обновлено в 11:31
Музыка
«Роснефть-Арену» «захватили» машины с портретом Филиппа Киркорова
Обновлено в 13:49
Музыка
Режиссёр клипов Little Big заставила рэпера Lizer жечь книги
Режиссёром видео выступила Алина Пязок, которая подарила миру зажигательный клип Little Big «Skibidi».
Обновлено в 10:23
Музыка
Фонд «Новые имена» отметит 30-летие фестивалем Alma mater в Суздале
Руководство фонда "Новые имена" собирается отметить 30-летие со дня основания организации фестивалем Дениса Мацуева Alma mater, проведение которого запланировано на 2-4 июля 2019 года в Суздале.
Обновлено в 07:51
Музыка
Пензенский народный хор получил Гран-при на всероссийском фестивале
Коллектив Пензенского колледжа искусств получил Гран-при Всероссийского хорового фестиваля.
Обновлено в 10:57
Музыка
Хогвартс и волшебство: Souloud и Томас Мраз выпустили новый клип
Souloud и Томас Мраз сняли совместный клип на песню «Магия», полный отсылок к фантастическому миру Гарри Поттера.
Обновлено в 12:54
Музыка
«Жалость к себе — неконструктивное чувство»
В рамках мирового тура в поддержку нового альбома в Москву приехала певица Анастейша.
Обновлено в 16:01