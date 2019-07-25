ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ ЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ Доходы Мы подсчитали общий объем гонорарных выплат, которые производились в адрес того или иного музыканта, артиста, спортсмена, телеведущего, блогера, модели с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.

с чего всё началось

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил рейтинг самых успешных звезд России, составленный «Форбс». В этом году журнал ограничил возраст участников рейтинга 40 годами, поэтому в него не вошли лидеры прошлых лет - певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Сергей Шнуров.

Бузова, Хабиб и Баста вошли в топ-5 звездного рейтинга «Форбс»

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Политика В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина 70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.

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