Кино
Forbes назвал самых переоцененных актеров года
Forbes назвал самых переоцененных актеров годаСобака.ruвчера в 05:47
Журнал Forbes рассказал, какие актеры в 2018 году стали самыми переоцененными. Первое место досталось Мэттью МакКонахи: каждый доллар, который ему платили, приносил студиям всего 1 доллар 10 центов. На втором месте оказался Кристиан Бейл — он вернул студиям 1 доллар и 50 центов.
Собака.ruвчера в 05:47
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с чего всё началось
Forbes подсчитал, какие голливудские актеры могут считаться самыми эффективными вложениями для киностудий, а кого из кинозвезд можно считать самым переоцененным.Forbes26 декабря в 13:06
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Обновлено вчера в 19:43
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Обновлено вчера в 23:41
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