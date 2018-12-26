с чего всё началось

Журнал Forbes рассказал, какие актеры в 2018 году стали самыми переоцененными. Первое место досталось Мэттью МакКонахи: каждый доллар, который ему платили, приносил студиям всего 1 доллар 10 центов. На втором месте оказался Кристиан Бейл — он вернул студиям 1 доллар и 50 центов.

Общество Общество «Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Политика Политика «Русал» избрал нового председателя Совета директоров Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.

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Армия и оружие Армия и оружие В США оценили испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Политика Политика Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга Закон об отмене национального роуминга в РФ подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Политика На Украине показали социальную рекламу о европейских ценностях Министерство информационной политики Украины презентовало коммуникационную кампанию «Европа начинается с тебя», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Происшествия Происшествия Взрыв трансформатора произошел в Нью-Йорке Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс.

Общество Общество Названы самые востребованные профессии 2019 года

Экономика Экономика Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».

Экономика Экономика Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».

Хоккей Хоккей Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных.

Экономика Экономика Медведев утвердил Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ В России утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года.

Общество Общество Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.

Происшествия Происшествия В Финляндии задержали россиянку по запросу США Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

Происшествия Происшествия В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.

Общество Общество Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.

Политика Политика Кадыров сообщил о возвращении российских детей из Ирака 30 декабря Из Ирака в Россию 30 декабря доставят 30 детей российских граждан, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Энергетика Энергетика Нефть Brent поднялась выше $52 за баррель В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 3,16% к уровню открытия торгов и достигала $52,2 за баррель.

Армия и оружие Армия и оружие Дальнозоркость «Ночного охотника» увеличат вдвое Опытный образец модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ впервые поднялся в воздух летом 2016 года.

Политика Политика Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету Американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год (начался в США еще 1 октября).

Общество Общество Москвичи увидят в январе звездный дождь и лунное затмение

Хоккей Хоккей Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Путешествия Путешествия Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.

Политика Политика Путин продлил период оплаты автоштрафов «со скидкой» Владимир Путин подписал закон о продлении периода оплаты штрафов «со скидкой».

Политика Политика Путин подписал закон о частичной декриминализации наказания за репосты Президент Владимир Путин внес предложение смягчить наказание за экстремистские репосты 3 октября.

Общество Общество Скончался старейший в США ветеран Второй мировой войны

Общество Общество «Советское шампанское» признали худшим В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации.