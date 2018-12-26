Кино

Forbes назвал самых переоцененных актеров года
Собака.ru
вчера в 05:47

Журнал Forbes рассказал, какие актеры в 2018 году стали самыми переоцененными. Первое место досталось Мэттью МакКонахи: каждый доллар, который ему платили, приносил студиям всего 1 доллар 10 центов. На втором месте оказался Кристиан Бейл — он вернул студиям 1 доллар и 50 центов.
Собака.ruвчера в 05:47
с чего всё началось
Forbes подсчитал
, какие голливудские актеры могут считаться самыми эффективными вложениями для киностудий, а кого из кинозвезд можно считать самым переоцененным.
Forbes26 декабря в 13:06

Подробнее о событии

Названа самая переоцененная звезда Голливуда в 2018 году

Известиявчера в 17:34

Forbes назвал самых переоцененных актеров Голливуда

РИА Новостивчера в 04:05

Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

Коммерсантъвчера в 07:08

Самые переоценённые актёры 2018 года по версии Forbes

RT на русскомвчера в 07:45

Мэттью МакКонахи возглавил рейтинг самых переоцененных актеров по версии Forbes

ТАССвчера в 05:01

Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

Газета.Ruвчера в 13:16

Forbes назвал самых переоцененных актеров Голливуда

Forbes26 декабря в 13:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Обновлено в 00:55
Политика

«Русал» избрал нового председателя Совета директоров

Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга

Закон об отмене национального роуминга в РФ подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

На Украине показали социальную рекламу о европейских ценностях

Министерство информационной политики Украины презентовало коммуникационную кампанию «Европа начинается с тебя», говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Взрыв трансформатора произошел в Нью-Йорке

Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Названы самые востребованные профессии 2019 года

Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года

Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51
Экономика

Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Хоккей

Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных.
Обновлено вчера в 18:27
Экономика

Медведев утвердил Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ

В России утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В Финляндии задержали россиянку по запросу США

Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек

Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен

Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Политика

Кадыров сообщил о возвращении российских детей из Ирака 30 декабря

Из Ирака в Россию 30 декабря доставят 30 детей российских граждан, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 01:29
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $52 за баррель

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 3,16% к уровню открытия торгов и достигала $52,2 за баррель.
Обновлено 26 декабря в 11:31
Армия и оружие

Дальнозоркость «Ночного охотника» увеличат вдвое

Опытный образец модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ впервые поднялся в воздух летом 2016 года.
Обновлено в 01:28
Политика

Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету

Американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год (начался в США еще 1 октября).
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Москвичи увидят в январе звездный дождь и лунное затмение

Обновлено в 00:42
Хоккей

Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:42
Путешествия

Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов

Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Путин продлил период оплаты автоштрафов «со скидкой»

Владимир Путин подписал закон о продлении периода оплаты штрафов «со скидкой».
Обновлено в 01:52
Политика

Путин подписал закон о частичной декриминализации наказания за репосты

Президент Владимир Путин внес предложение смягчить наказание за экстремистские репосты 3 октября.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

Скончался старейший в США ветеран Второй мировой войны

Обновлено вчера в 23:41
Общество

«Советское шампанское» признали худшим

В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 01:10
Транспорт

Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима

Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено вчера в 10:06
ещё по теме
Мэттью МакКонахи
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Поначалу, зарекомендовав себя как актёра в основном комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешёл к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины «Линкольн для адвоката», «Мад», «Киллер Джо», «Супер Майк», «Интерстеллар».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кристиан Бейл
Американский актёр
Британско-американский киноактёр и кинопродюсер, снимающийся в самых разнообразных жанрах кинематографа: от артхаусного кино до высокобюджетных голливудских блокбастеров. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Боец».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное