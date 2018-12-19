Культура
Forbes назвал самых богатых знаменитостей
Forbes назвал самых богатых знаменитостейPiter.tv00:41
Журнал Forbes опубликовал ТОП-10 самых богатых знаменитостей по итогам 2018 года. Примечательно, что первые три места сохранили те же люди, что и в 2017 году. Возглавляет рейтинг режиссер Джордж Лукас с состоянием в 5,4 миллиарда долларов.
Piter.tv00:41
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Первая четверка рейтинга самых богатых знаменитостей по версии Forbes не изменилась
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