Культура

Forbes назвал самых богатых знаменитостей
Piter.tv
00:41

Журнал Forbes опубликовал ТОП-10 самых богатых знаменитостей по итогам 2018 года. Примечательно, что первые три места сохранили те же люди, что и в 2017 году. Возглавляет рейтинг режиссер Джордж Лукас с состоянием в 5,4 миллиарда долларов.
Piter.tv00:41

Подробнее о событии

Forbes назвал богатейшую знаменитость США

Газета.Ru02:28

Режиссёр «Звёздных войн» возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых американских знаменитостей по версии Forbes

Эхо Москвы01:30

Джордж Лукас стал богатейшей знаменитостью США по версии Forbes

Коммерсантъвчера в 19:58

Forbes назвал самую богатую знаменитость

Взгляд.рувчера в 16:23

Первая четверка самых богатых знаменитостей не дала себя обойти

РБКвчера в 16:00

Джордж Лукас стал богатейшей знаменитостью США по версии Forbes

ТАССвчера в 14:59

Forbes назвал самую богатую американскую знаменитость

РИА Новостивчера в 14:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Театры

Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов

Обновлено вчера в 19:24
Культура

Путин поздравил Галину Волчек с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 02:39
Кино

Умерла актриса и режиссер Пенни Маршалл

Актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась в США в возрасте 75 лет.
Обновлено вчера в 14:08
Культура

На картине Петрова-Водкина нашли портрет Пушкина

Сотрудники Русского музея обнаружили на картине Кузьмы Петрова-Водкина портрет Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 08:12
Кино

«Кинопоиск» составил рейтинг лучших сериалов 2018 года

Портал «Кинопоиск» назвал лучшие сериалы 2018 года.
Обновлено вчера в 09:12
Музыка

Названы самые популярные музыкальные запросы 2018 года

Обновлено вчера в 21:53
Кино

Фильм «Кислота» Горчилина вошел в программу Берлинале

Фильм «Кислота» 26-летнего режиссера Александра Горчилина вошел в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля 2019 года.
Обновлено в 00:15
Культура

В Москве открылась посмертная выставка Оскара Рабина

Выставка одного из организаторов знаменитой "Бульдозерной выставки" Оскара Рабина открылась в московском Мультимедиа Арт музее - на 40-й день с момента ухода из жизни патриарха русского андеграунда.
Обновлено вчера в 13:38
Культура

Реставрация знаменитой картины Репина начнется весной

Напомним, что 25 мая 2018 года злоумышленник Игорь Подпорин разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил полотно.
Обновлено в 01:13
Кино

Режиссер «Голодных игр» поставит «Звездный крейсер „Галактика“»

Френсис Лоуренс, постановщик «Голодных игр» и «Константина», занял режиссерское кресло картины «Звездный крейсер „Галактика“» — полнометражной версии одноименного фантастического сериала.
Обновлено в 02:24
Культура

В Венеции открылись две выставки Эрмитажа

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил, что на выставке представлены произведения, которые раньше не покидали Санкт-Петербург.
Обновлено в 01:12
Культура

В Тюмени презентуют книгу о творчестве Николая Распопова

В книге представлено творчество заслуженного художника России, почетного гражданина Тюмени, скульптора Николая Распопова.
Обновлено вчера в 23:46
Кино

Джон Красински и Эмили Блант признаны парой года в Голливуде

Джон Красински и Эмили Блант признаны парой года в Голливуде.
Обновлено в 00:01
Кино

Опубликован «Чёрный список» голливудских сценариев на 2018 год

«Чёрный список» – список сценариев, которые возлагали на себя много успеха, но по некоторым причинам не реализовали себя на уходящий год.
Обновлено вчера в 19:24
Культура

В Кемеровской области не будут вводить возрастные ограничения для аниматоров

Департамент культуры и национальной политики Кузбасса не будет вводить возрастные ограничения для аниматоров на детских утренниках, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:27
ещё по теме
Джордж Лукас
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, оператор, предприниматель и филантроп. Основатель кинокомпаний American Zoetrope, Lucasfilm Ltd, и Pixar. Больше всего известен в качестве создателя двух культовых франшиз: научно-фантастической саги «Звёздные войны» и серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе. Также прославился, как постановщик фантастической антиутопии «THX 1138» и лирической комедии «Американские граффити». Лукас является одним из самыx богатыx режиссёров мира c собственным капиталом в 5 миллиардов долларов. 4,6 млрд долларов. Основную часть этой суммы режиссёр получил, продав свою компанию - Lucasfilm.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кайли Дженнер
Американская модель
Американская модель, бизнесвумен, участница телешоу «Семейство Кардашян».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное