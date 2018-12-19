Журнал Forbes опубликовал ТОП-10 самых богатых знаменитостей по итогам 2018 года. Примечательно, что первые три места сохранили те же люди, что и в 2017 году. Возглавляет рейтинг режиссер Джордж Лукас с состоянием в 5,4 миллиарда долларов.

Театры Театры Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов

Культура Культура Путин поздравил Галину Волчек с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек.

Кино Кино Умерла актриса и режиссер Пенни Маршалл Актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась в США в возрасте 75 лет.

Культура Культура На картине Петрова-Водкина нашли портрет Пушкина Сотрудники Русского музея обнаружили на картине Кузьмы Петрова-Водкина портрет Александра Пушкина.

Кино Кино «Кинопоиск» составил рейтинг лучших сериалов 2018 года Портал «Кинопоиск» назвал лучшие сериалы 2018 года.

Музыка Музыка Названы самые популярные музыкальные запросы 2018 года

Кино Кино Фильм «Кислота» Горчилина вошел в программу Берлинале Фильм «Кислота» 26-летнего режиссера Александра Горчилина вошел в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля 2019 года.

Культура Культура В Москве открылась посмертная выставка Оскара Рабина Выставка одного из организаторов знаменитой "Бульдозерной выставки" Оскара Рабина открылась в московском Мультимедиа Арт музее - на 40-й день с момента ухода из жизни патриарха русского андеграунда.

Культура Культура Реставрация знаменитой картины Репина начнется весной Напомним, что 25 мая 2018 года злоумышленник Игорь Подпорин разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил полотно.

Кино Кино Режиссер «Голодных игр» поставит «Звездный крейсер „Галактика“» Френсис Лоуренс, постановщик «Голодных игр» и «Константина», занял режиссерское кресло картины «Звездный крейсер „Галактика“» — полнометражной версии одноименного фантастического сериала.

Культура Культура В Венеции открылись две выставки Эрмитажа Мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил, что на выставке представлены произведения, которые раньше не покидали Санкт-Петербург.

Культура Культура В Тюмени презентуют книгу о творчестве Николая Распопова В книге представлено творчество заслуженного художника России, почетного гражданина Тюмени, скульптора Николая Распопова.

Кино Кино Джон Красински и Эмили Блант признаны парой года в Голливуде Джон Красински и Эмили Блант признаны парой года в Голливуде.

Кино Кино Опубликован «Чёрный список» голливудских сценариев на 2018 год «Чёрный список» – список сценариев, которые возлагали на себя много успеха, но по некоторым причинам не реализовали себя на уходящий год.