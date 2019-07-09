Политика
Forbes назвал самых богатых жен госслужащихСекрет фирмы 05:47
Forbes составил рейтинг, куда вошли самые богатые жёны депутатов и государственных служащих. Среди них есть и публичные фигуры. Первое место заняла жена губернатора Брянской области Александра Богомаз Ольга Богомаз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зарабатывают больше мужей: жены челябинских депутатов попали в рейтинг Forbes
Деловой квартал (Челябинск)02:19
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:17, Вашингтон
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Мурино затопило улицу и метро «Девяткино»
Во вторник, 9 июля, в Мурино после проливного дождя затопило улицу и станцию метро «Девяткино».
Обновлено в 04:46
Авто
Новый Honda CR-V заметили на тестах
Обновлено в 01:30
Происшествия
«Гелендваген» Александра Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку в Москве
Мерседес «Гелендваген» скандально известного футболиста Кокорина был припаркован недалеко от дома, где живут Александр и его жена Дарья.
Обновлено в 09:00
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Пообещали - забыли Любопытно, что 9 июля одновременно с заявлениями о китайском кредите президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой пожаловался, что в переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания.
Обновлено в 08:44
Политика
Володин анонсировал принятие закона о поддержке российских виноделов
Госдума в ближайшее время примет законопроект о поддержке российских виноделов.
Обновлено в 07:45
Политика
Малахов обратился к Зеленскому из-за отмены телемоста
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Екатеринбурге депутат задержан за пикет перед Путиным
Обновлено в 08:17
Технологии
Хакеры заразили сайт МКЖД похищающим деньги трояном
Используя банковский троян Panda, атакующие получают полный контроль над зараженным компьютером и могут вывести деньги жертвы множеством разных способов, объясняет руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.
Обновлено в 08:35
Политика
Госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведёт встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Хельсинки с целью запуска стратегического диалога между двумя странами, сообщил Госдепартамент.
Обновлено в 09:10
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Наука
Создана новая система для нанотераностики
Идея тераностики состоит в том, чтобы создать лекарства и методы лечения, которые одновременно используются и для ранней диагностики заболевания, и для лечения, и для мониторинга реакции пациента.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Гаджеты
Apple улучшила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro
Компания Apple в преддверии очередного учебного сезона обновила портативные компьютеры MacBook Air и MacBook Pro, которые пользуются весьма высокой популярностью среди студентов вузов.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Отказавшийся пить молоко матери ребенок спас ей жизнь
В Великобритании маленький ребенок отказался пить молоко матери из правой груди.
Обновлено в 07:43
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Медики рассказали о состоянии избитой 7-летней девочки из Ингушетии
Заведующий отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский рассказал, что состояние избитой маленькой девочки из Ингушетии расценивается как тяжелое.
Обновлено 05 июля в 21:00
Спорт
Олимпийский чемпион по плаванию спас тонущего человека
Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Британский мотоциклист разбился насмерть в России
Британец, путешествовавший на мотоцикле марки BMW по России, не справился с управлением и разбился насмерть в Якутии.
Обновлено в 04:11
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Энергетика
В Госдуме хотят поручить Счетной палате следить за ценами на бензин
Депутаты Госдумы могли бы поручить Счетной палате заниматься мониторингом заморозки цен на бензин, а также контролем использования бюджетных средств нефтяными компаниями.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
Обновлено в 07:27
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Авто
ГАЗ получил ОТТС на новый полноприводный грузовик Садко Next
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
Обновлено в 03:54
Авто
Начались продажи Renault Dokker Stepway в России
Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Политика
Порошенко назвали тамадой за попытки раскачать толпу
Пользователи сети отметили, что в таком виде Порошенко больше похож на тамаду, чем на политика.
Обновлено в 04:31
Футбол
Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол
Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.
Обновлено в 05:25