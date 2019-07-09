Общество

Навка и Канделаки вошли в топ-100 самых богатых жен чиновниковProstoProSport вчера в 11:27

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки вошли со своими супругами в список самых состоятельных семей госслужащих по версии Forbes.
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