Общество
Forbes назвал самых богатых холостяков РоссииРоссийская газета 02:00
В этом году, как напоминает Forbes, список богатейших российских холостяков пополнил Олег Дерипаска, который долгие годы был женат на Полине Юмашевой, дочери Валентина Юмашева, экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина. Пожалуй, самый богатый российский холостяк - это Михаил Фридман.
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Энергетика
В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране
Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России.
Обновлено в 01:00
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Транспорт
Строители уложили половину рельсов на Крымском мосту
На железной дороге, проходящей через Крымский мост, уложили 19 из 38 км рельсошпальной решетки на обоих направлениях.
Обновлено в 02:26
Экономика
ФНС назвала число самозанятых в РФ
Как сообщалось, эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан с 1 января 2019 года начался в четырех российских регионах.
Обновлено в 02:31
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у РТС-банка
Банк России отозвал лицензию у Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:25
Политика
Палата общин проголосовала против Brexit без соглашения с ЕС
Предложение правительства звучало так: "Палата отказывается одобрить выход из Европейского союза без соглашения о выходе и установления рамок для будущих отношений после 29 марта 2019 года; и отмечает, что выход без такой сделки останется пробелом в законодательстве Великобритании и ЕС, до тех пор, пока палата и союз не ратифицируют соглашение".
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
На московских рынках нашли майнинг-фермы
Обновлено вчера в 17:42
Автоспорт
Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Чёрные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отправили в Париж
Авиакомпания Ethiopian Airlines направила чёрные ящики пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта, для расшифровки в Париж.
Обновлено в 02:18
Финансы
Банкам расписали будущую прибыль
ЦБ не делал прогноз по показателям банковского сектора на 2019 год, но в конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор предполагает, что прибыль банков останется примерно на том же уровне, что и в 2018 году (1,3 трлн руб.).
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
В Раде заявили о «космических» потерях украинской армии в Донбассе
На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В Екатеринбурге задержали экс-координатора «Открытой России»
В Екатеринбурге задержан бывший координатор местного отделения «Открытой России» Максим Верников.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Москве у безработной украли сумку с 20 миллионами рублей
В Новой Москве неизвестный в подъезде жилого дома украл у женщины сумку с 20,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 01:55
Политика
МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Число россиян решили увеличить за счет мигрантов
По информации издания, в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Петербурге взорвали банкомат, но деньги не похитили
Неизвестные злоумышленники взорвали банкомат в магазине на Пулковском шоссе в в Московском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:36
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в начале торгов
Мировые цены на нефть растут в начале торгов в четверг, 14 марта.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Менеджер Юлии Началовой подтвердила, что певица в тяжелом состоянии
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем "Инстаграме" подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва — Казань
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад вице-премьера Максим Акимова, в котором последний поддержал строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 00:11
Политика
Boeing попросила приостановить полеты всех самолетов 737 MAX
В решении же Управления гражданской авиации США говорится о том, что запрет полетов касается Boeing 737 MAX, операторами которых являются авиакомпании США или которые совершают полеты над территорией США.
Обновлено вчера в 15:26
Спорт
В России разработали замену мельдонию
Российские спортсмены стали использовать биологически активную добавку с аминокислотами и минералами вместо препарата мельдоний.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Кинолог назвал самые кусачие породы собак
Таксы, считающиеся «диванно-комнатными» собаками, стоят на первом месте в статистике покусов как людей, так и животных, рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов
Определились все участники матчей 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Украинский адмирал признал бесполезность «москитного флота»
Что касается "Москитного флота", то он, как уже писала "РГ", представлен малыми бронированными артиллерийскими катерами, такими как "Бердянск", "Никополь", "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Аккерман".
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Полицейский пытался скрыть убийство за взятку в 50 тысяч рублей
Заместитель начальника ОП № 1 МУ МВД России «Энгельсское» обратился к своему товарищу, который был знаком с семьями предполагаемых преступников, и попросил сказать им, что за 50 тысяч рублей он готов избавить их от ответственности.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Более 100 детей заразились гепатитом С в больнице Благовещенска
Более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 02:54
Авто
Назван самый дешевый в эксплуатации автомобиль в 2018 году
Обновлено в 02:56