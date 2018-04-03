Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииREGNUM 04:03
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
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с чего всё началось
Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.Forbes00:20
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Транспорт
В Екатеринбурге водители автобусов объявили забастовку
Обновлено в 05:08
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Врача из Анапы обвиняют в причинении смерти восьмилетней пациентки
Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности 8-летней пациентке из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Обновлено в 03:53
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Политика
Директор предприятия «Крымавтотранс» написал заявление об увольнении
Директор предприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов
Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Экономика
ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»
Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 03:05
Политика
Савченко заявила о планах провести предвыборную агитацию в ДНР
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко планирует поехать в Донбасс для проведения там предвыборной агитации.
Обновлено в 05:29
Футбол
Румменигге поддел Хуммельса после его возвращения в «Боруссию»
Председатель "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге издевательски прокомментировал возвращение Матса Хуммельса в дортмундскую "Боруссию".
Обновлено в 03:16
Общество
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Двойной удар: стартуют продажи AMD Ryzen 3000 и Radeon RX 5700
Обновлено 07 июля в 09:00
Транспорт
Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома»
«Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.
Обновлено в 05:30
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России
Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 05:38
Общество
Владивосток попал в антирейтинг самых грязных городов России
Коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров отметил, что по результатам опроса 73% респондентов, попавших в выборку, указали, что в том, что их город грязный, виноваты жители, и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.
Обновлено в 04:56
Общество
Криптовалютная биржа BitMarket прекратила работу
Биржа BitMarket из Польши закрылась, теперь на ее официальном сайте сообщается, что компания прекратила работу в связи с потерей ликвидности.
Обновлено в 05:04
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55