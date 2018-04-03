Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииREGNUM 04:03

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.
Forbes00:20

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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Газета.Ru05:30

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Forbes02:15

Forbes назвал самых богатых чиновников России

RT на русском03:56

Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

РБК03:41

Forbes назвал самых богатых депутатов и госслужащих России

РИА Новости03:37

Названы самые богатые чиновники России

Lenta.ru02:35

Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов

Коммерсантъ04:18
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Транспорт

В Екатеринбурге водители автобусов объявили забастовку

Обновлено в 05:08
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Врача из Анапы обвиняют в причинении смерти восьмилетней пациентки

Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности 8-летней пациентке из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Обновлено в 03:53
Технологии

В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Политика

Директор предприятия «Крымавтотранс» написал заявление об увольнении

Директор предприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Политика

Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов

Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Политика

Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Экономика

ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»

Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Авто

В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus

Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Политика

Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 03:05
Политика

Илья Яшин считает, что его решили снять с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 05:21
Политика

Савченко заявила о планах провести предвыборную агитацию в ДНР

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко планирует поехать в Донбасс для проведения там предвыборной агитации.
Обновлено в 05:29
Футбол

Румменигге поддел Хуммельса после его возвращения в «Боруссию»

Председатель "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге издевательски прокомментировал возвращение Матса Хуммельса в дортмундскую "Боруссию".
Обновлено в 03:16
Общество

Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Двойной удар: стартуют продажи AMD Ryzen 3000 и Radeon RX 5700

Обновлено 07 июля в 09:00
Транспорт

Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома»

«Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.
Обновлено в 05:30
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России

Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 05:38
Общество

Владивосток попал в антирейтинг самых грязных городов России

Коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров отметил, что по результатам опроса 73% респондентов, попавших в выборку, указали, что в том, что их город грязный, виноваты жители, и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.
Обновлено в 04:56
Общество

Криптовалютная биржа BitMarket прекратила работу

Биржа BitMarket из Польши закрылась, теперь на ее официальном сайте сообщается, что компания прекратила работу в связи с потерей ликвидности.
Обновлено в 05:04
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
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