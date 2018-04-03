Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.

с чего всё началось

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

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