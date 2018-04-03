Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииREGNUM 04:03
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
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с чего всё началось
Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.Forbes00:20
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Экономика
Минфин: увеличение объема дорожных фондов не будет происходить за счет налогов
Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ будет готовить предложение по увеличению объемов дорожных фондов, если цены на нефть на мировых рынках будут превышать $70 за баррель.
Обновлено в 04:55
Политика
Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда
Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Политика
Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Наука
Российские ученые обнаружили следы фотонов темной материи
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Суперновый истребитель могут разработать Россия и Индия
Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия предлагает Индии совместно разработать истребитель 5-го поколения, а также объявил о том, что РФ закончит поставлять туда зенитные ракетные систем С-400 к 2024-2025 годам.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Медики рассказали, кто больше всего рискует получить меланому
Вероятность появления меланомы возрастает в 2-3 раза, если за свою жизнь человек получил более 26 солнечных ожогов.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Общество
Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала
Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Политика
СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
Обновлено в 04:48
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции
Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09