Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииREGNUM 04:03

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
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с чего всё началось

Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.
Forbes00:20

Подробнее о событии

Составлен рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России

Известия03:10

Forbes назвал самых богатых чиновников России

RT на русском03:56

Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

РБК03:41

Названы самые богатые российские чиновники

Газета.Ru03:25

Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов

Коммерсантъ04:18

Названы самые богатые чиновники России

Lenta.ru02:35

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Forbes02:15
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:13, Вашингтон
Экономика

Минфин: увеличение объема дорожных фондов не будет происходить за счет налогов

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ будет готовить предложение по увеличению объемов дорожных фондов, если цены на нефть на мировых рынках будут превышать $70 за баррель.
Обновлено в 04:55
Политика

Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда

Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Политика

Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus

Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Политика

Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»

Обновлено в 03:51
Футбол

Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 05:04
Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Наука

Российские ученые обнаружили следы фотонов темной материи

Обновлено вчера в 12:23
Политика

Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика

В России поднимут акцизы на вино

Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Суперновый истребитель могут разработать Россия и Индия

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия предлагает Индии совместно разработать истребитель 5-го поколения, а также объявил о том, что РФ закончит поставлять туда зенитные ракетные систем С-400 к 2024-2025 годам.
Обновлено в 02:51
Здоровье

Медики рассказали, кто больше всего рискует получить меланому

Вероятность появления меланомы возрастает в 2-3 раза, если за свою жизнь человек получил более 26 солнечных ожогов.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Британский самолет-разведчик засекли у берегов Новороссийска

Обновлено в 02:45
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

Обновлено вчера в 07:53
Общество

Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала

Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Политика

СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
Обновлено в 04:48
Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции

Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми

Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
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