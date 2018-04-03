Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииREGNUM 04:03
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
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с чего всё началось
Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.Forbes00:20
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Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
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Футбол
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66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
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Китай выразил протест в связи с планами США продать оружие Тайваню
Китай выразил США протест после того, как американский Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд.
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Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
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Воспитательница уральского детсада заставила девочку есть еду с пола
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Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено вчера в 11:44
Кино
Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернулись в «Форсаж»
Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
Обновлено в 04:19
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
В новосибирском аэропорту задержали работорговца
В новосибирском аэропорту Толмачево при регистрации на рейс до Якутска сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:21
Недвижимость
Московский рынок складской недвижимости побил шестилетний рекорд
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Обновлено в 04:46
Происшествия
Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня
В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
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Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян
Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
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Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
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Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
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NEWSONE осудил протестные акции у редакции в Киеве из-за телемоста
В связи с ситуацией вокруг отмены запланированного на 12 июля телемоста между Киевом и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников мероприятия в свою студию.
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Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
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В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.
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Политика
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
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Политика
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено вчера в 09:00
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Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
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