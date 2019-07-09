Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Экономика «Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

Космос Международный экипаж отправился в кругосветный полет через два полюса С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов.

Политика Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.

Политика Студентка упала в обморок на встрече с Путиным Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Футбол Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.

Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.

Футбол Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.

Политика Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Гаджеты Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8 Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.

Авто Skoda начала производство кроссовера Kamiq Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.

Интернет Dropbox Transfer работает с файлами размером до 100 ГБ Сервис может обрабатывать файлы размером до 100 ГБ за одну передачу, что значительно больше, чем позволяют WeTransfer и Mediafire.

Происшествия Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Здоровье Диетолог назвала самые полезные летние ягоды В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.

Политика Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.

Происшествия У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.

Здоровье Медики раскритиковали поправки в законопроекты о защите врачей Подготовленные ко второму чтению поправки к пакету законопроектов, призванных ужесточить меры за создание помех при оказании медицинской помощи, не защищают медицинских работников, говорится в заявлении Национальной медицинской палаты (НМП) России.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.