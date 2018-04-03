Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииРИА Новости 03:37

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.
Forbes00:20

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Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области

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Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

Газета.Ru09:54
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Наука

Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
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В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
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Интернет

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