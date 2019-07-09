Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииРИА Новости 03:37

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.
Forbes00:20

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Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области

Эхо Москвы11:20

Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

Газета.Ru09:54

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Известия07:29

Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

РБК03:41

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

РИА Новости03:37

Названы самые богатые чиновники России

Lenta.ru02:35

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Forbes02:15
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Общество

Первое издание «Евгения Онегина» продали на аукционе за $580 тыс

Обновлено в 09:28
Политика

Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Общество

В Госдуме упростили процедуру получения инвалидности

В Госдуме в окончательном чтении приняли проект закона, который поможет людям с инвалидностью быстрее и проще получить необходимые справки-подтверждения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия

Музыкальный театр загорелся в Ростове

В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Политика

Путин назвал неизбежным сближение России и Украины

Ранее стало известно, что Путин дал интервью Оливеру Стоуну для документального фильма «В борьбе за Украину».
Обновлено в 11:27
Политика

Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ

Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ.
Обновлено в 09:48
Энергетика

«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Футбол

«Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Дзюбу

Интерес к форварду сборной России может исходить от нового главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша, который в прошлом тренировал Дзюбу в «Зените».
Обновлено в 07:36
Политика

Президент Грузии обратилась к властям России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия тех, кто, как говорят в РФ, представляют собой радикальную силу в Грузии.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24

В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24.
Обновлено в 11:29
Интернет

ESET обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов

Международная антивирусная компания ESET обнаружила вредоносную активность, направленную на пользователей южнокорейских и китайских торрент-сайтов.
Обновлено в 05:31
Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

Обновлено в 11:16
ЖКХ

В Петербурге рассказали о работах по устранению последствий ливня

В Санкт-Петербурге рассказали о работах по устранению последствий ливня, передает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:43
Происшествия

Игрок сборной России по пляжному гандболу Королева погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Apple представила обновлённые MacBook Air и MacBook Pro

Американская компания Apple представила обновлённые модели ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Авто

Hyundai заинтриговал первым фото новой модели

Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа - всё это сделает новинку "лидером в своём классе".
Обновлено в 02:28
Общество

Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены

Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.
Обновлено вчера в 12:56
Авто

Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года

Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Экономика

Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре

По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Политика

Курс грузинского лари обновил антирекорд

Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бизнесмена Константина Пономарева, известного по многолетней судебной тяжбе с IKEA на миллиарды рублей.
Обновлено в 10:27
Экономика

В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»

По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Суд оправдал мэра Одессы Труханова

Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей

Обновлено в 07:27
Экономика

Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян

Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
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