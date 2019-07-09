Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииРИА Новости 03:37
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить431
с чего всё началось
Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).Forbes00:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Футбол
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура
Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками
В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Политика
Грузинский телеканал приостановил вещание после ругани в адрес Путина
По данным «Рустави 2», пикеты начались после того, как один из журналистов телеканала нецензурно выразился в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 03:27
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Футбол
Сегодня презентуют новый трофей и медали РПЛ
Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин объявил, что сегодня вечером (9 июля) будут представлены новый трофей РПЛ и медали за чемпионство.
Обновлено в 07:18
Кино
Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернулись в «Форсаж»
Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
Обновлено в 04:19
Политика
Eurasianet (США): непристойная антипутинская тирада телеведущего вызвала раздражение как грузин, так и россиян (EurasiaNet)
Пространная и непристойная тирада ведущего грузинского ток-шоу в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире произвела настоящую сенсацию в стране и вызвала опасения по поводу ответных действий со стороны Москвы, а также грузинского правительства.
Обновлено в 03:13
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Политика
Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:46
Недвижимость
Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%
Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.
Обновлено в 03:46
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Минздрав не видит оснований для возврата алкогольных энергетиков
Минздрав не видит оснований для отмены запрета оборота алкогольных энергетиков в России, сообщили RNS в министерстве, комментируя инициативу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снятии запрета с оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков в России.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Космос
На этой неделе два астероида подойдут к Земле ближе, чем Луна
Оба астероида не являются потенциально опасными и угрозы их столкновения с Землей нет.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Опубликованы подробные характеристики флагмана Samsung Galaxy Note10+
Источник опубликовал подробные характеристики смартфона Samsung Note 10+, дебют которого должен случиться 7 августа.
Обновлено в 00:56
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Общество
Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
Обновлено в 06:42
Футбол
Грабители ворвались в дом Старриджа и украли собаку
Обновлено в 07:19
Культура
«Русский пионер» опубликует новое произведение Натана Дубовицкого
Повесть будет опубликована в «Русском пионере» в ближайшее время.
Обновлено в 04:47
Экономика
ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»
Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
Обновлено в 07:27
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Происшествия
У «Суперджета» при посадке в Шереметьево сработал датчик неисправности
У рейса Уфа – Москва сработал датчик неисправности системы наддува кабины, сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:07
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22