Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииРИА Новости 03:37
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.
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Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.Forbes00:20
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Обновлено в 05:49
Происшествия
Дело о домогательствах против актёра Кевина Спейси может быть закрыто
Дело против обвиняемого в домогательствах американского актёра Кевина Спейси может быть закрыто из-за недостаточного количества улик.
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
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