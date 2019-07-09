Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

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