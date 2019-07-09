Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в РоссииТАСС 05:36

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
Forbes00:20

Подробнее о событии

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Известия07:29

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

РИА Новости03:37

Forbes назвал самых богатых чиновников России

RT на русском03:56

Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

РБК03:41

Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов

Коммерсантъ04:18

Названы самые богатые чиновники России

Lenta.ru02:35

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Forbes02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле

Обновлено в 06:16
Космос

То потухнет, то погаснет: Пришельцы чинят Луну после Солнечного затмения – очевидцы

Обновлено в 09:11
Политика

Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью

Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Кино

Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки

Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Музыкальный театр загорелся в Ростове

В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Путин открыл пленарное заседание саммита GMIS в Екатеринбурге

Глава государства рассказал о природоподобных технологиях Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Второго глобального саммита производства и индустриализации GMIS в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:47
Экономика

Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор

Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
Обновлено в 10:01
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Общество

Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
Обновлено в 06:42
Политика

NewsOne шьют дело о финансировании терроризма

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о деле по статье "финансирование терроризма" в отношении канала NewsOne, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:37
Политика

Курс грузинского лари достиг нового антирекорда

Национальная валюта Грузии лари в обменных пунктах Тбилиси достигла рекордного минимума, один доллар теперь стоит 2,94 лари.
Обновлено в 09:14
Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Общество

Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию

Обновлено в 07:25
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Экономика

Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень

Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.
Обновлено в 09:39
Футбол

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Политика

Володин поспорил с мнением Путина по санкциям против Грузии

Володин заявил, что позиция Госдумы неизменна. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет санкций против Грузии.
Обновлено в 10:14
Политика

Девушке стало плохо на встрече с Путиным в УрФУ

Обновлено в 10:28
Транспорт

Перед прилетом Путина в Екатеринбурге бастовали водители автобусов

Работающие водители сообщили, что коллеги таким образом протестуют по причине задержки зарплаты.
Обновлено в 04:52
Политика

Между участниками протестных акций в Тбилиси начались столкновения

Между протестующими возле здания грузинского парламента в Тбилиси начались столкновения. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 13:57
Наука

Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев

За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский посетит открытие нового саркофага на Чернобыльской АЭС

10 июля на Чернобыльской АЭС запланировано открытие нового безопасного укрытия над аварийным блоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 10:37
Политика

Заместители глав МИД РФ и Госдепа США проведут встречу в Хельсинки

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл проведет встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Хельсинки, сообщает Госдепартамент США.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное