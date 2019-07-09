Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).

с чего всё началось

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Происшествия Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.

Происшествия Музыкальный театр загорелся в Ростове В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.

Политика Путин открыл пленарное заседание саммита GMIS в Екатеринбурге Глава государства рассказал о природоподобных технологиях Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Второго глобального саммита производства и индустриализации GMIS в Екатеринбурге.

Экономика Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.

Политика Президент Грузии обратилась к российским властям Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".

Общество Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.

Политика NewsOne шьют дело о финансировании терроризма Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о деле по статье "финансирование терроризма" в отношении канала NewsOne, передает РИА "Новости".

Политика Курс грузинского лари достиг нового антирекорда Национальная валюта Грузии лари в обменных пунктах Тбилиси достигла рекордного минимума, один доллар теперь стоит 2,94 лари.

Общество В России упростили процедуру получения инвалидности Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.

Общество Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве "По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.

Политика Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.

Экономика Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.

Футбол Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Политика Володин поспорил с мнением Путина по санкциям против Грузии Володин заявил, что позиция Госдумы неизменна. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет санкций против Грузии.

Транспорт Перед прилетом Путина в Екатеринбурге бастовали водители автобусов Работающие водители сообщили, что коллеги таким образом протестуют по причине задержки зарплаты.

Политика Между участниками протестных акций в Тбилиси начались столкновения Между протестующими возле здания грузинского парламента в Тбилиси начались столкновения. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Наука Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Политика Зеленский посетит открытие нового саркофага на Чернобыльской АЭС 10 июля на Чернобыльской АЭС запланировано открытие нового безопасного укрытия над аварийным блоком Чернобыльской АЭС.

Политика Заместители глав МИД РФ и Госдепа США проведут встречу в Хельсинки Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл проведет встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Хельсинки, сообщает Госдепартамент США.

Происшествия Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.