Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииРИА Новости 03:37
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить487
с чего всё началось
Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).Forbes00:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами
При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Перемены в погоде в лучшую сторону могут начаться только со второй половины июля, отмечают в Гидрометцентре.
Обновлено 07 июля в 08:57
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Глава МИД Эстонии назвал провокацией салют в России в честь освобождения Таллина
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным заявление российских военных о том, что 22 сентября в Москве дадут салют в честь 75-летия со дня освобождения Таллина от немцев.
Обновлено в 09:10
Политика
Госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведёт встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Хельсинки с целью запуска стратегического диалога между двумя странами, сообщил Госдепартамент.
Обновлено в 09:10
Общество
Пенза вошла в список самых грязных городов России
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции
Женщина скончалась во время плановой операции в одной из частных московских клиник, по данному факту следователи организовали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 06:55
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; Дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; У компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Политика
Володин собирает Думу на внеочередное заседание
Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин объявил о созыве внеочередного заседания нижней палаты Федерального собрания.
Обновлено в 10:04
Политика
Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово
В Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Борт № 1, на котором добирался президент, приземлился в Кольцово.
Обновлено в 08:04
Политика
Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей
Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.
Обновлено в 08:16
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Пообещали - забыли Любопытно, что 9 июля одновременно с заявлениями о китайском кредите президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой пожаловался, что в переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания.
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Apple улучшила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro
Обновлённые модели MacBook Air и MacBook Pro участвуют в рекламной акции Apple «Снова в школу», которая начинается сегодня и доступна студентам вузов, их родителям, сотрудникам учебных заведений и домашним преподавателям в магазине Apple Store для образования.
Обновлено в 10:09
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Транспорт
Метро в Мюнхене не работает из-за забастовки сотрудников
Забастовка организована профсоюзом работников сферы услуг В германском городе Мюнхен из-за забастовки, организованной профсоюзом работников сферы услуг Verdi, не работает метрополитен, передает ТАСС.
Обновлено в 08:32
Технологии
Хакеры заразили сайт МКЖД похищающим деньги трояном
Используя банковский троян Panda, атакующие получают полный контроль над зараженным компьютером и могут вывести деньги жертвы множеством разных способов, объясняет руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Екатеринбурге депутат задержан за пикет перед Путиным
Обновлено в 08:17
Происшествия
«Гелендваген» Александра Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку в Москве
Мерседес «Гелендваген» скандально известного футболиста Кокорина был припаркован недалеко от дома, где живут Александр и его жена Дарья.
Обновлено в 09:00
Интернет
Instagram защитит пользователей от оскорблений
Обновлено в 00:54
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.
Обновлено в 09:27
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Алтайском крае женщину осудили условно за истязание приемных детей
Жительница Алтайского края, систематически истязавшая приемных детей, осуждена судом к трем годам и двум месяцам условно.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский отправится на Чернобыльскую АЭС
Украинский президент Владимир Зеленский собрался посетить Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС).
Обновлено в 09:59