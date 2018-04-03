Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в РоссииТАСС 05:36

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
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100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

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