Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

ЖКХ «Водоканал» ликвидирует последствия ливня на севере Петербурга Ливень обрушился на север Петербурга сегодня днем, 9 июля. В пиковом значении осадки достигли около 15,12 мм.

Политика Президент Грузии обратилась к российским властям Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ Новый Renault Dokker Stepway отличается наличием защитных накладок на бамперах, а также расширителями колесных арок, рейлингами на крыше, и передними «противотуманками» с хромированной окантовкой.

Происшествия Олимпийский чемпион по плаванию спас тонущего человека Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.

Политика Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.

Политика Госдума предложит правительству запретить поставки вина из Грузии Госдума предложит правительству запретить поставки вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в страну.

Политика На Украине назначили проверку NewsOne из-за телемоста с Россией Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения того провести телемост с российской студией.

Технологии Хакеры заразили сайт МКЖД похищающим деньги трояном Используя банковский троян Panda, атакующие получают полный контроль над зараженным компьютером и могут вывести деньги жертвы множеством разных способов, объясняет руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

Общество Госдума вводит штрафы для работодателей за «зарплатное рабство» Пакет правительственных законопроектов, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.

Происшествия Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее 6 июля в 16 километрах от города Риджкрест в штате Калифорния, образовало огромный разлом, который заметен даже из космоса.

Политика Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.

Экономика «Росатом» примет участие в тендере на строительство чешской АЭС «Росатом» планирует принять участие в тендере на строительство блока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии.

Экономика Синоптики предупредили о снижении урожая гречки «Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Спорт Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

Происшествия ЕСПЧ впервые присудил компенсацию жертве домашнего насилия из России ЕСПЧ присудил €25,875 тысячи (из которых €5,875 тысячи составили судебные издержки — Ред.) Валерии Володиной из Ульяновска, пожаловавшейся, что полиция и суды не смогли защитить ее от домашнего насилия.

Политика Трамп назвал «чванливым глупцом» посла Великобритании в США Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность посла Великобритании в Вашингтоне Кима Дэррока, назвав дипломата "чванливым глупцом".

Политика Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.

Политика Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами» Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.

Экономика Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета» Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.