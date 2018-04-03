Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииРИА Новости 03:37

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
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Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

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Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов

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Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

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100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

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