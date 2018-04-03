Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииРИА Новости 03:37

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
Forbes00:20

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Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области

Эхо Москвы11:20

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Forbes02:15

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Известия07:29

Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

РБК03:41

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

РИА Новости03:37

Названы самые богатые чиновники России

Lenta.ru02:35

Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

Газета.Ru09:54
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
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Подтопление Парашютной улицы на севере Петербурга в результате сильного ливня 9 июля произошло из-за недостаточной пропускной способности труб ливневой канализации, проложенных еще в 70-х годах прошлого века.
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Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре

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Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
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Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Реальный эффективный курс рубля в январе-июне вырос на 5,8%

В январе-июне 2019 года реальный эффективный курс рубля вырос на 5,8%. При этом к доллару курс рубля вырос на 5,0%, к евро - на 6,9%.
Обновлено в 10:34
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Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
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