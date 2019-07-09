Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииREGNUM 04:03
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
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с чего всё началось
Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.Forbes00:20
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Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 12:18
Авто
Renault прогнозирует ажиотажный спрос на кросс-вэн Triber
Маркетологи Renault полагают, что у Triber есть все шансы стать гораздо популярнее своего аналога, так как по целому ряду характеристик новинка превосходит Datsun Cross.
Обновлено в 02:03
Политика
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Экономика
Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах
Идею провести эксперимент по обязательному приему тары в магазинах поддержали Минприроды и Минпромторг.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Экономика
Минск до конца июля хочет разместить в РФ облигации на 5-10 млрд руб
Белоруссия ранее говорила, что в течение двух лет хочет разместить в России бумаги на 30 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:49
Футбол
Пуйоль высказался о переходе Неймара в «Барселону»
Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мыслями по-поводу возможного перехода нападающего Неймара в стан "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ
Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина
Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии
Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Космос
Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной
Минобороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших систем С-500 «Прометей» будут включены мобильные ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое
Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:40
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималась безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Транспорт
Глава Краснодара рассказал о закрытии Яблоновского моста
Евгений Первышов выложил для краснодарцев видеообращение – рассказал, почему закрылся Яблоневский мост для автобусов и грузовиков.
Обновлено в 03:45
Политика
Российские туристы массово отменяют брони в Грузии
Обновлено в 00:35
Музыка
Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком
В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Российские С-400 отправились в Турцию
Обновлено 07 июля в 18:59