Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банкиРИА Новости 03:51
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк". На втором месте оказался Райффайзенбанк, а третье занял прошлогодний лидер — Росбанк.
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с чего всё началось
Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.Forbes01:02
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Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Футбол
Волейбольный «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов
Петербургская команда в четвертьфинале турнира вновь проиграла польскому клубу «Скра» со счетом 3:1. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" сегодня проиграл в ¼ финала Лиги чемпионов польскому " Скра".
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Недавно Тина Канделаки рассказала о том, что собирается покупать квартиру в ипотеку.
Обновлено в 09:00
Музыка
Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»
Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Хоккей
Филип Ларсен: «Рад, что „Салавату“ удалось найти бреши в обороне»
Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился эмоциями от победы над «Автомобилистом» (4:2) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 13:38
Наука
Ученые РФ разработали мобильное приложение для проектирования нефтегазовых месторождений
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) разработали мобильное приложение, с помощью которого проектировщики нефтегазовых месторождений могут быстро и точно рассчитывать ряд сложных параметров, например, радиус оттаивания скважин при добыче ископаемых в условиях вечной мерзлоты.
Обновлено в 06:51
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Футбол
Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин
Что известно про Алана Агузарова Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России: • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Обновлено в 12:55
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Экономика
ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Кино
Звезде «Черного клановца» досталась роль в фильме Кристофера Нолана
Американский актер Джон Дэвид Вашингтон, снявшийся в фильме «Черный клановец», получил одну из главных ролей в новой картине Кристофера Нолана.
Обновлено в 03:13
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Общество
Самая маленькая девочка России оказалась уроженкой Чечни
Самой маленькой девочкой России оказалась 13-летняя Анжела Ташуева из Чечни.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Власти Франции выведут военных против «желтых жилетов»
Для обеспечения безопасности во время протестов во Франции привлекут военных, участвующих в антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»).
Обновлено в 14:37
Происшествия
Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»
Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше
Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Футбол
Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»
Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%
Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
Обновлено в 14:12
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Авто
BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года
Немецкий автопроизводитель назвал дату дебюта четырехдверного BMW 2 Series Gran Coupe и представил первое изображение будущей новинки.
Обновлено в 07:06
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11