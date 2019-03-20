Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банкиРИА Новости 03:51

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк". На втором месте оказался Райффайзенбанк, а третье занял прошлогодний лидер — Росбанк.
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100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.
Forbes01:02

Подробнее о событии

Как рейтинг банков Forbes меняется вместе с банковским сектором России

Forbes08:17

Forbes назвал самые надежные банки России

РБК02:56

Forbes назвал самые надежные российские банки

РИА Новости03:51

Эксперт прокомментировал рейтинг Forbes о самых надёжных банках в России

RT на русском11:52

Forbes составил рейтинг надежных банков России

Коммерсантъ04:33

Почему Сбербанк не вошел в тройку самых надежных банков? Разбираем рейтинг Forbes

Дождь11:01

Forbes назвал самые надежные банки России

ТАСС04:12
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Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Футбол

Волейбольный «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов

Петербургская команда в четвертьфинале турнира вновь проиграла польскому клубу «Скра» со счетом 3:1. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" сегодня проиграл в ¼ финала Лиги чемпионов польскому " Скра".
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем

Недавно Тина Канделаки рассказала о том, что собирается покупать квартиру в ипотеку.
Обновлено в 09:00
Музыка

Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»

Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Хоккей

Филип Ларсен: «Рад, что „Салавату“ удалось найти бреши в обороне»

Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился эмоциями от победы над «Автомобилистом» (4:2) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 13:38
Наука

Ученые РФ разработали мобильное приложение для проектирования нефтегазовых месторождений

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) разработали мобильное приложение, с помощью которого проектировщики нефтегазовых месторождений могут быстро и точно рассчитывать ряд сложных параметров, например, радиус оттаивания скважин при добыче ископаемых в условиях вечной мерзлоты.
Обновлено в 06:51
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Футбол

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

Что известно про Алана Агузарова Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России: • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Подопечный Юлии Началовой рассказал о борьбе певицы с раком

Обновлено в 02:13
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Кино

Звезде «Черного клановца» досталась роль в фильме Кристофера Нолана

Американский актер Джон Дэвид Вашингтон, снявшийся в фильме «Черный клановец», получил одну из главных ролей в новой картине Кристофера Нолана.
Обновлено в 03:13
Политика

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Общество

Самая маленькая девочка России оказалась уроженкой Чечни

Самой маленькой девочкой России оказалась 13-летняя Анжела Ташуева из Чечни.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

Власти Франции выведут военных против «желтых жилетов»

Для обеспечения безопасности во время протестов во Франции привлекут военных, участвующих в антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»).
Обновлено в 14:37
Происшествия

Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше

Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Политика

Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Футбол

Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%

Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
Обновлено в 14:12
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено в 12:10
Экономика

Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова

Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Авто

BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года

Немецкий автопроизводитель назвал дату дебюта четырехдверного BMW 2 Series Gran Coupe и представил первое изображение будущей новинки.
Обновлено в 07:06
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая

В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру

Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
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