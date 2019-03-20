Forbes назвал самые надежные российские банкиРИА Новости 04:46

Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.

с чего всё началось

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк". На втором месте оказался Райффайзенбанк, а третье занял прошлогодний лидер — Росбанк.

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