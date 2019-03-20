Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банкиРИА Новости 04:46

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк". На втором месте оказался Райффайзенбанк, а третье занял прошлогодний лидер — Росбанк.
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100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.
Forbes01:02

Подробнее о событии

Как рейтинг банков Forbes меняется вместе с банковским сектором России

Forbes08:17

Forbes назвал самые надежные банки России

РБК02:56

Forbes назвал самые надежные российские банки

РИА Новости04:46

Эксперт прокомментировал рейтинг Forbes о самых надёжных банках в России

RT на русском11:52

Forbes составил рейтинг надежных банков России

Коммерсантъ04:33

Почему Сбербанк не вошел в тройку самых надежных банков? Разбираем рейтинг Forbes

Дождь11:01

Forbes назвал самые надежные банки России

ТАСС04:12
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Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Происшествия

В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

Обновлено в 12:29
Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено в 22:00
Экономика

Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

Обновлено в 21:59
Политика

Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено в 22:04
Общество

Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным

Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Хоккей

Михал Чайковский: «В половине матчей мы играли не хуже ЦСКА, сделаем все, чтобы болельщики увидели шестую игру»

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковский прокомментировал ход четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 19:39
Экономика

Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Теннис

Александрова проиграла Ястремской в первом раунде турнира в Майами

Обновлено в 18:40
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Политика

Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов

«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Общество

Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн

Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика

Абэ готовится ко встрече с Трампом

Обновлено в 22:07
Здоровье

Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак

Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено в 17:01
Политика

Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом

Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

СМИ: Китай приступит к строительству первой национальной плавучей АЭС в 2019 году

Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.
Обновлено в 21:27
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Президент признал, что не сделал оговорку об отсутствии обратной силы закона и не стал отказываться от слов Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства объявил о необходимости распространить действие закона об ипотечных каникулах на все договоры об ипотеке, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 07:07
Гаджеты

Apple представила новые беспроводные наушники AirPods

Обновлено в 09:40
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Обновлено в 06:23
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

Обновлено в 20:37
Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России.
Обновлено в 08:33
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
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