Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банкиРИА Новости 04:46
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк". На втором месте оказался Райффайзенбанк, а третье занял прошлогодний лидер — Росбанк.
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с чего всё началось
Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.Forbes01:02
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Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено в 22:00
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено в 22:04
Общество
Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным
Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Хоккей
Михал Чайковский: «В половине матчей мы играли не хуже ЦСКА, сделаем все, чтобы болельщики увидели шестую игру»
Защитник московского «Динамо» Михал Чайковский прокомментировал ход четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 19:39
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Политика
Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов
«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Общество
Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн
Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика
Абэ готовится ко встрече с Трампом
Обновлено в 22:07
Здоровье
Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено в 17:01
Политика
Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
СМИ: Китай приступит к строительству первой национальной плавучей АЭС в 2019 году
Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.
Обновлено в 21:27
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Президент признал, что не сделал оговорку об отсутствии обратной силы закона и не стал отказываться от слов Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства объявил о необходимости распространить действие закона об ипотечных каникулах на все договоры об ипотеке, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 07:07
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods
Обновлено в 09:40
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России.
Обновлено в 08:33
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40