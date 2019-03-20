Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банкиРИА Новости 03:51
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк". На втором месте оказался Райффайзенбанк, а третье занял прошлогодний лидер — Росбанк.
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с чего всё началось
Forbes изучил 100 крупнейших банков страны и оценил их по степени надежности. Самые надежные участники рейтинга — "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB - и BB + (Fitch).Forbes01:02
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Обновлено в 05:30
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На базе Валдайской ЦРБ создадут медицинский центр с широким спектром оказания услуг.
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Экономика
Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку
Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
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В Сети появилось видео с Samsung Galaxy Fold
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