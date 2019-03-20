Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банкиРИА Новости 03:51

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк". На втором месте оказался Райффайзенбанк, а третье занял прошлогодний лидер — Росбанк.
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100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes изучил 100 крупнейших банков страны и оценил их по степени надежности. Самые надежные участники рейтинга — "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB - и BB + (Fitch).
Forbes01:02

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Forbes назвал самые надежные банки в России

Газета.Ru05:18

Forbes назвал самые надежные банки России

РБК02:56

Forbes назвал самые надежные банки России

ТАСС04:12

Forbes назвал самые надежные российские банки

РИА Новости03:51

Крупнейший банк России, Сбербанк, оказался на четвертом месте в рейтинге самых надежных по версии Форбс

Эхо Москвы03:30

Forbes составил рейтинг надежных банков России

Коммерсантъ04:33

100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes01:02
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Общество

Петербургский омбудсмен защитил геев от депутатов

Петербургский омбудсмен отчитался перед депутатами за 2018 год.
Обновлено в 05:53
Политика

Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Светлана Лобода резко подняла цену за свои выступления на корпоративах

Обновлено в 05:12
Происшествия

Жительницу Африки задержали за сутенёрство в Москве

В Москве задержана гражданка одной из стран Африки за преступление в сфере интим-услуг, сообщили журналистам 20 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Обновлено в 05:01
Политика

Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай

Обновлено в 04:36
Политика

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Политика

Евкуров отозвал из парламента Ингушетии законопроект о референдуме

Ранее в парламент Ингушетии был внесен региональный законопроект о референдуме, в том числе предусматривающий обязательное вынесение на плебисцит вопросов, касающихся изменения статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством России.
Обновлено в 03:56
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 80:78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги во вторник, 19 марта.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика

В феврале у россиян стало больше «свободных денег»

В феврале 2019 года «свободные деньги» россиян — разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги — увеличились на 5,5% (до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январем), передает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 01:31
Политика

Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции

Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин

В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Политика

Сегодня Челябинской области представят нового врио губернатора

Сегодня в 14 часов дня Николай Цуканов представит в региональном правительстве нового врио главы области.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Спорт

Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

Обновлено в 04:21
Политика

Путин призвал повысить доходы крымчан

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.
Обновлено в 06:00
Политика

На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
Обновлено в 05:47
Политика

Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Ульяновске охранник школы показывал половые органы 10-летней ученице

Девочка рассказала родителям, что мужчина показывал ей свои половые органы и трогал ее. Родители обратились к правоохранителям.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Испытания «Посейдона» продлятся около двух лет

Полный цикл испытаний системы беспилотного подводного оружия «Посейдон» займет около двух лет.
Обновлено в 05:16
Политика

Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана

Обновлено в 05:09
Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Спорт

В Японии представили факел летних Олимпийских игр 2020 года

Обновлено в 05:53
Происшествия

В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста

Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:58
Здоровье

В Валдае создадут медицинский центр федерального уровня

На базе Валдайской ЦРБ создадут медицинский центр с широким спектром оказания услуг.
Обновлено в 05:42
Экономика

Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку

Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена.
Обновлено в 01:04
Политика

Путин отреагировал на отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Гаджеты

В Сети появилось видео с Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 03:06
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