Forbes назвал самые надежные российские банкиРИА Новости 03:51

Forbes изучил 100 крупнейших банков страны и оценил их по степени надежности. Самые надежные участники рейтинга — "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB - и BB + (Fitch).

с чего всё началось

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк". На втором месте оказался Райффайзенбанк, а третье занял прошлогодний лидер — Росбанк.

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