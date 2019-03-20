Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банкиРИА Новости 03:51
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк". На втором месте оказался Райффайзенбанк, а третье занял прошлогодний лидер — Росбанк.
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с чего всё началось
Forbes изучил 100 крупнейших банков страны и оценил их по степени надежности. Самые надежные участники рейтинга — "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB - и BB + (Fitch).Forbes01:02
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Из 45 млн граждан, достигших пенсионного возраста, треть — 15 млн человек — продолжают работать на старом или новом месте.
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Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе.
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Происшествия
Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием
Бывшему помощнику президента Франции Александру Беналля предъявили новые обвинения.
Обновлено в 18:52
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика
Олег Хорохордин назначен врио главы Республики Алтай
Обновлено в 05:03
Политика
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Армия и оружие
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Обновлено в 17:02
Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии
В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено в 21:00
Политика
Абэ планирует посетить с визитом США в конце апреля
Как утверждают сразу несколько японских СМИ, глава кабмина Страны восходящего солнца Синдзо Абэ может посетить с визитом Соединенные Штаты и провести переговоры с хозяином Белого дома Дональдом Трампом в конце следующего месяца.
Обновлено в 21:31
Авто
Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto
Обновлено в 10:30
Общество
Россиянам предложили упростить процедуру вывоза алкоголя
Выезжающие из страны россияне могут получить право вывозить с собой без оформления таможенной декларации больше алкогольных напитков, предназначенных для личного потребления.
Обновлено в 17:21
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России
В Нижнем Новгороде уже осенью этого года начнется производство нового кроссовера Skoda Karoq.
Обновлено в 15:32
Экономика
Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота
Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Врач Началовой: «Юля больше месяца не обращалась к врачам»
Обновлено в 18:22
Общество
Осенью в Южно-Сахалинске запустят систему раздельного сбора мусора
В этом году будет запущен полигон Известковый с мусоросортировочной линией для мусора, который производит Южно-Сахалинск, а также новый полигон в Тымовском районе.
Обновлено в 20:59
Политика
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Общество
В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов
Обновлено в 14:07
Общество
В Амстердаме решили запретить экскурсии по «кварталу красных фонарей»
Запрет на посещение туристическими экскурсиями расположенного в центре города "квартала красных фонарей" намерены с будущего года ввести власти Амстердама.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
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Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09