Forbes назвал самые надежные банки в РоссииРоссийская газета 04:18

Forbes изучил 100 крупнейших банков страны и оценил их по степени надежности. Самые надежные участники рейтинга — "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB - и BB + (Fitch).

с чего всё началось

Первое место в списке занял банк Unicredit, далее в тройке лидеров - Райффайзенбанк и Росбанк (в прошлом году он занимал первое место). Замкнули топ-5 рейтинга Forbes Сбербанк и ВТБ. В первой десятке расположились также Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), Нордеа-банк, HSBC и Credit Agricole.

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